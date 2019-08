Europa League: Ce adversari ar putea avea FCSB și Craiova în play-off, dacă vor trece de turul trei preliminar

Luni, la Nyon, va avea loc tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League, fază în care ar putea ajunge FCSB și Universitatea Craiova dacă vor trece de turul trei preliminar. UEFA a anunțat componența urnelor, FCSB fiind repartizată în Grupa 1, în urna capilor de serie, în timp ce Craiova se va afla în Grupa 2, în urna outsiderilor.





Tragerea la sorți va începe la ora 14:30.







Meciurile echipelor românești în turul trei preliminar:





Tur





U Craiova vs AEK Atena (8 august, ora 19:15)





Retur





Cum vor arăta urnele la tragerea la sorți:





GRUPA 1





Capi de serie:





Non-capi de serie (posibile adversare pentru FCSB):





GRUPA 2





Capi de serie (posibile adversare pentru Craiova):





Non-capi de serie:





GRUPA 3





Capi de serie:





Non-capi de serie:





Partidele din play-off-ul Europa League se dispută la 22 şi 29 august. Câştigătoarele se califică în faza grupelor.





FCSB vs Mlada Boleslav (8 august, ora 21:30)Mlada Boleslav vs FCSB (15 august, ora 20:00)AEK Atena vs UCraiova (15 august, ora 21:00)1: Pyunik (ARM) / Wolverhampton Wanderers (ENG)2: Legia Varșovia (POL) / Atromitos (GRE)3:/ Mladá Boleslav (CZE)4: Haugesund (NOR) / PSV Eindhoven (NED)5: Torino (ITA) / Shakhtyor Soligorsk (BLR)6: Ventspils (LVA) / Vitória SC (POR)7: Austria Viena (AUT) / Apollon Limassol (CYP)8: Midtjylland (DEN) / Rangers (SCO)1: Sparta Praha (CZE) / Trabzonspor (TUR)2: Feyenoord (NED) / Dinamo Tbilisi (GEO)3: AEK Larnaca (CYP) / Gent (BEL)4: Luzern (SUI) / Espanyol (ESP)5:/ AEK Athens (GRE)6: Rijeka (CRO) / Aberdeen (SCO)7: CSKA Sofia (BUL) / Zorya Luhansk (UKR)8: Norrköping (SWE) / Hapoel Beer-Sheva (ISR)1: Royal Antwerp (BEL) / Viktoria Plzeň (CZE)2: Brøndby (DEN) / Braga (POR)3: Vaduz (LIE) / Eintracht Frankfurt (GER)4: Malmö (SWE) / Zrinjski (BIH)5: Partizan (SRB) / Malatyaspor (TUR)6: Thun (SUI) / Spartak Moskva (RUS)7: Molde (NOR) / Aris Thessaloniki (GRE)8: Lokomotiv Plovdiv 1926 (BUL) / Strasbourg (FRA)9: Mariupol (UKR) / AZ Alkmaar (NED)10: Neftçi (AZE) / Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)