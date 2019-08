Dan Petrescu, Untold-ul și autograful pe care i l-a cerut Robbie Williams

În această perioadă, la Cluj are loc festivalul Untold, iar Dan Petrescu a avut grijă (așa cum a anunțat într-o conferință de presă) ca niciunul dintre jucătorii CFR-ului să nu ajungă la eveniment. Antrenorul a povestit și o întâmplare care l-a avut drept personaj principal pe Robbie Williams (capul de afiș de la respectivul festival).







"Cine merge la Untold n-o să mai joace niciodată la CFR cât sunt eu antrenor"



"În club are voie numai Oana (n.r. ofiţerul de presă), altcineva n-are voie. Am dat interzis la toţi. Dacă se duc acolo, rămân acolo. Că n-o să mai joace fotbal la CFR cât sunt eu antrenor. Asta o ştiu toţi. Deja am vorbit. Dacă îi vedeţi, daţi-mi poza, ca să ştiu să scap de ei. Noi suntem aici la fotbal, nu la Untold. Untold-ul e pentru alţii, care nu-s profesionişti" - Dan Petrescu, citat de Telekomsport.





Autograful pe care i l-a dat lui Robbie Williams







"Cu Robbie Williams am o poveste foarte interesantă. Eram la Chelsea şi am jucat la Sheffield, cu Sheffield Wednesday. Şi am bătut cu 3-1 şi am dat gol. După meci, la hotel, eram cu prima mea soţie, cu Dana, şi a vrut să îi ceară autograf lui Robbie Williams şi s-a dus la el şi i-a zis <<Please, give me...>> şi el a zis <<Îţi dau dacă îmi dă soţul tău mie un autograf>>. Adică să îi dau eu lui autograf. Şi i-am dat lui autograf şi el la soţie.





Şi acum am vorbit unde o să mănânce, l-am rugat duminică seară, am vorbit cu cineva să vorbească cu el să mergem împreună la cină. Să vedem dacă mă mai ţine minte şi dacă mai ştie acea fază. Nu mă laud, ăsta e adevărul.







Şi sper ca duminică seară să mă întâlnesc cu el, n-am mai văzut oricum un concert, muzică, de când m-am apucat de antrenorat am cam lăsat-o moale. Vreau să mă întâlnesc cu el după, nu ştiu, cred că termină dimineaţă, oricum duminică seară nu prea dorm nici eu că o să fie meciul cu Celtic şi trebuie pregătit şi sper să mă întâlndesc cu el", a completat Dan Petrescu în cadrul unei conferințe de presă.







Ediția din 2019 a Untold-ului are loc în perioada 1-4 august, pe Cluj Arena. Robbie Williams este unul dintre cei mai importanți artiști care pot fi văzuți la eveniment.







De cealaltă parte, CFR va disputa manșa tur cu Celtic Glasgow contând pentru turul trei preliminar al Champions League în data de 7 august, la Cluj, de la ora 21:00, în timp ce returul se va disputa în Scoția, pe Celtic Park, de la ora 21:45, în data de 13 august.