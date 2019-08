Tănase: "Avem şanse prea mici să ajungem în grupele EL. Coman zicea că ne calificăm uşor în grupe? Cred că glumea"

"Am început bine meciul, am avut 1-0, după care am avut o greşeală şi după acea greşeală au mai venit două greşeli şi era cât pe ce să piedrem calificarea. Ruşine pentru seara asta, trebuie să ne dea de gândit acest meci pentru că după părerea mea avem prea mici şanse să ajungem în grupele Europa League după acest meci. Coman spunea că avem şanse mari? Eh, spunea... cine ştie, poate a zis în glumă.



Trebuie făcută o analiză la sânge că nu poţi jucători la Steaua să te chinui cu Alashkert din Armenia, după ce ai 4-0 la general. Cu siguranţă, era cea mai mare ruşine din fotbalul românesc dacă eram eliminaţi. Trebuie făcută o analiză şi să se decidă cine merită să rămână la Steaua şi cine nu, trebuie făcută o selecţie foarte bună, dacă nu, ne batem joc de fotbal.



Nu cred că suntem favoriţi cu Mlada Boleslav pentru că avem mulţi jucători accidentaţi. Te deranjează când la 1-1 strigă câte un burtos din tribune care nu are treabă cu fotbalul, probabil a jucat pe la pariuri, de fapt de la 0-0 ţipa. Unii jucători din teren nu mai aveau încredere să paseze, chiar dacă aveam 1-0 şi aici se aude tot, aşa am simţit din teren ", a declarat Tănase, la ProX, conform News.ro.



FCSB a fost învinsă, joi, la Giurgiu, cu scorul de 3-2 (3-1), de Alaşkert Erevan, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Europa. În tur, FCSB s-a impus cu 3-0 şi, în faza următoare, va evolua cu echipa cehă Mlada Boleslav, primul meci disputându-l pe teren propriu, la 8 august, iar returul al 15 august, scrie News.ro.