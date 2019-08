Corneliu Papură, despre incidentele din meciul CSU Craiova vs Honved: "Avem suporteri mai vulcanici, dar sunt destul de cuminţi"

Europa League

“Orice victorie e importantă, puteam închide meciul mult mai devreme. Am jucat împotriva unei echipe care în ambele manşe s-a rezumat la a se apăra. Greu de desfăcut. Am avut şansa noastră să înscriem. Chiar era păcat ca o astfel de echipă să meargă mai departe. Am jucat acum patru zile un meci greu împotriva unei echipe mult mai bună decât ce am întâlnit astăzi. Cred că din punct de vedere fizic am gestionat foarte bine. Cred că avem cel mai bun preparator fizic din ţară”, a spus Papură la Look Plus.





El a precizat că fanii olteni sunt “mai vulcanici, dar sunt destul de cuminţi”, făcând referire la incidentele de pe finalul jocului de la Craiova, şi i-a atacat pe rivalii de la Honved şi în legătură cu un eventual apel după ceea ce s-a întâmplat: “Dacă nu ai nicio şansă mergi la jurisdicţie şi apelezi la alte căi”.





CSU Craiova s-a calificat în turul al treilea preliminar al Europa League, după ce a trecut, joi, pe teren propriu, după executarea loviturilor de departajare, 3-1, de Honved Budapesta, în manşa secundă a turului al doilea preliminar. În următoarea fază, Craiova va evolua contra AEK Atena, la 8 şi 15 august, primul meci acasă.





După 120 de minute, scorul a fost 0-0, acelaşi ca în meciul tur. La penaltiuri au marcat Ioniţă, Fortes şi Cicâldău, de la Craiova şi numai Ikenne de la Honved. Au ratat Kamber, Batik şi Bano-Szabo, toţi de la Honved.





Arbitrul nord-irlandez Arnold Hunter a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o petardă a explodat în apropierea lui şi un obiect, cel mai probabil o brichetă, l-a lovit în zona capului, pe finalul meciului.