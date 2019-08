Liga 1: FCSB, despărţire oficială de preparatorul fizic Marian Lupu

Preparatorul fizic Marian Lupu a fost demis de Gigi Becali, după ce acesta l-a criticat pentru accidentările suferite de fotbaliştii FCSB-ului. Locul lui va fi ocupat de Andrei Zisu, transmite Mediafax.







Venit în 2017 la FCSB, la recomandarea lui Thomas Neubert, Marian Lupu a fost pus pe liber joi, 31 iulie.



"Mulţumim, Marian Lupu! FCSB anunţă că a încetat raporturile contractuale cu preparatorul fizic Marian Lupu, care a pregătit echipa în ultimii doi ani şi jumătate. Pregătirea fizică a jucătorilor în această perioadă va fi coordonată de Andrei Zisu, preparatorul fizic al Centrului de Copii şi Juniori al FCSB, sub supravegherea antrenorului Bogdan Andone. Clubul nostru îi mulţumeşte lui Marian Lupu pentru munca depusă în ultimii ani şi îi urează mult succes în continuare!", a transmis vicecampioana României prin intermediul paginii de Facebook.



Mihai Pintilii, Dragoş Nedelcu, Marko Momcilovic, Olimpiu Moruţan, Mihai Roman, Ioan Hora Dennis Man şi Harlem Gnohere sunt fotbaliştii indisponibili ai formaţiei antrenate de Bogdan Andone.



Marian Lupu, certat de Gigi Becali la TV



Becali l-a atacat în direct la TV pe Marian Lupu, după 0-2 cu FC Botoşani: "Eu cred că echipa e distrusă, e o uzură care se întâmplă de mai multă vreme datorită preparatorului fizic. Eu cu Ilie am vorbit, mie îmi spunea: 'Băi Gigi, băi, vezi că nu ai preparator'. Colaboratorii au spus că nu are legătură preparatorul, ci antrenorul. Acum a ieşit totul la iveală: s-a distrus echipa! O să pun la punct totul. De mâine, nutriţionist, preparator fizic şi mai multe lucruri care se vor lua la echipă", a spus Becali, la Digi Sport.



Luni, în minutul 16 al meciului FCSB - Botoşani, Dennis Man a căzut pe gazon şi a făcut semn că nu mai poate continua. Antrenorul Bogdan Andone l-a introdus pe Mihai Bălaşa în locul lui Dennis Man, iar puştiul venit după EURO 2019 U21 a părăsit terenul în lacrimi.