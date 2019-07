Gheorghe Hagi, despre returul cu Gent: "Gândul nostru este să marcăm cel puţin patru goluri dacă vrem să ne calificăm"

Europa League, turul II preliminar

Antrenorul formaţiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune că formaţia sa trebuie să marcheze cel puţin patru goluri în meciul retur cu Gent de joi după amiază, pentru a se putea califica în turul următor al Europa League şi îşi doreşte ca jucătorii să evolueze la fel de bine ofensiv ca în meciul tur, dar să nu mai facă greşelile defensive care au dus la primirea a şase goluri în partida de săptămâna trecută, informează News.ro.





Hagi a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că formaţia Gent este una disciplinată, organizată, cu atacuri rapide.





“Avem în faţă un rezultat negativ pentru că am pierdut în deplasare, dar suntem încrezători în cele trei goluri pe care le-am marcat. Sperăm să facem tot aşa un meci în care să marcăm multe goluri şi să încercăm să trecem de adversarul care este unul foarte bun, disciplinat, organizat, foarte bun pe atacuri rapid, cu jucători valoroşi din fotbalul belgian care e în continuă dezvoltare, o echipă care are şi experienţă, jucători de experienţă, de loturi naţionale. Dar şi noi suntem buni şi avem încredere suntem într-un moment bun, jucăm acasă probabil stadionul o să fie plin”, a afirmat Hagi.





El spune că Viitorul trebuie să marcheze cel puţin patru goluri pentru a se califica.





“Încercăm să creăm imposibilul. Când joci cu o echipă şi trebuie să marchezi trei goluri, nu e uşor, dar ideea noastră, gândul nostru, este unul singur, acela de a marca cel puţin patru goluri dacă vrei să ai şanse să te califici. Pentru asta o să trebuiască să atacăm, ăsta e un lucru pe care noi ştim să-l facem, dar bineînţeles să nu uităm de tranziţia negativă, jocul fără minge. Faza defensivă trebuie să o facem de o sută de ori mai bine decât am făcut-o la ei pentru că la ei noi am făcut greşeli foarte, foarte mari defensive şi ne-au costat. Sperăm ca de data asta să stăm bine şi să nu primim goluri şi noi să marcăm, să jucăm la fel cum am jucat la ei pe faza ofensivă”, a explicat tehnicianul.





Hagi a precizat că în fotbalul european ritmul de joc este mai rapid decât în fotbalul românesc şi că echipa sa trebuie să se ridice la acest nivel, iar dacă nu o poate face înseamnă că mai are de muncit în această direcţie.





Antrenorul Viitorului a recunoscut că sunt discuţii pentru transferul lui Denis Drăguş în străinătate şi nu ştie deocamdata dacă se poate baza pe aceasta în meciul de joi.





“Drăguş vine după amiază la antrenament şi vom vedea, luăm decizia până mâine. E important că noi ne dorim transferul lui, merită şi ne dorim. E un moment bun pentru el să facă pasul, a muncit pentru lucrul ăsta”, a afirmat Hagi.





Meciul dintre Viitorul şi Gent va avea loc joi, de la ora 18.00, pe stadionul din Ovidiu. În partida tur Gent a câştigat cu 6-3.