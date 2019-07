FCSB, accidentările și explicația lui Florinel Coman: "Cred că oboseala este un factor, că jucăm din trei în trei zile"

FCSB suferă din cauza accidentărilor. Nouă jucători importanți din lotul lui Bogdan Andone se recuperează, iar Florinel Coman a explicat care este motivul principal al "rupturilor" din ultima perioadă, transmite Mediafax.







"Cred că oboseala este un factor, că jucăm din trei în trei zile. Cei de la U21 nu prea am avut vacanţă şi din această cauză se ajunge la accidentări", a spus atacantul în vârstă de 21 de ani în cadrul unei conferințe de presă, care a adăugat că el nu se teme de accidentări:



"Nu joc cu teamă. Sunt foarte concentrat, nu mă gândesc deloc la accidentări. Intru pe teren, uit de oboseală, de accidentări, dau tot ce pot pentru echipă, sută la sută. La fel şi la antrenamente. Eu nu am simţit încă nimic şi sper să nu simt. Dar ca oboseală, este normal să existe. Îmi pare rău că s-au accidentat colegii mei, abia aștept să se întoarcă și cred că vor fi și mai puternici".



Dragoş Nedelcu, Mihai Pintilii, Ioan Hora, Marko Momcilovic, Alexandru Stan, Harlem Gnohere, Olimpiu Moruţan, Mihai Roman şi Dennis Man sunt jucătorii care au umplut infirmeria la FCSB.



În legătură cu meciul de joi, 1 august, de la ora 21:30, în fața armenilor de la Alashkert, Florinel Coman este sigur că FCSB se va califica în turul 3 preliminar al Europa League. În prima manșă, din deplasare, formația pregătită de Bogdan Andone a câștigat cu 3-0.



"Pot exista surprize, dar clar nu va fi cazul mâine. Eu cred că putem ajunge în grupele Europa League, am încredere în echipă pe care o avem, în jucători, avem un grup foarte valoros, aşa că eu cred că vom ajunge în grupe.



Este un moment greu, dar eu cred că vom trece şi peste acest moment, depinde doar de noi, trebuie să câştigăm meciurile pe care le avem şi vom avea o linişte şi vor reveni şi jucătorii accidentaţi, aşa că eu cred că vom trece şi peste asta", a mai spus Coman.