Jose Mourinho: "Simt că încă mai am dorința de a antrena, nu sunt îndeajuns de fericit pentru a mă bucura de timpul liber"

Fostul antrenor al lui Manchester United, Jose Mourinho (56 de ani) a spus că îi lipsește antrenoratul și, din această cauză, nu se poate bucura de timpul său liber. De asemenea, tehnicianul a spus că își dorește să revină pe banca tehnică dacă va găsi echipa potrivită.





Antrenorul portughez nu s-a mai aflat la cârma unei echipe de când a încheiat colaborarea cu Manchester United și, deși a primit mai multe oferte din partea cluburilor, Mourinho spune că va fi răbdător și va aștepta oferta potrivită.



"Aceasta este prima dată când am timp să mă gândesc, este prima dată când mă aflu în Setubal la sfârșitul lui iulie, începutul lui august, în mai bine de 20 de ani. Am timp să mă gândesc, să analizez și ceea ce simt este că încă mai am dorința de a antrena", a spus antrenorul portughez, pentru Sky Sports.



"Prietenii îmi spun să mă bucur de timpul meu, de ceea ce nu am avut niciodată, însă, sincer, nu mă pot bucura. Nu sunt îndeajuns de fericit pentru a mă bucura. Îmi lipsește fotbalul. Am dorința de a antrena. Sunt dator mie, oamenilor care mă iubesc, fanilor pe care îi am peste tot în lume, atâtor oameni pe care i-am inspirat. Este un pic ridicol, cu atâtea lucruri frumoase în jurul meu pe care nu le-am avut pentru atât de mulți ani, însă nu mă pot bucura de timpul meu liber", a mai adăugat Jose Mourinho.



În cariera sa de antrenor, Mourinho a pregătit echipe precum Benfica, FC Porto, Chelsea, Inter Milano, Real Madrid sau Manchester United, fiind desemnat, de patru ori, cel mai bun antrenor al lumii (în 2003, în 2004, în 2009 și în 2011), informează Mediafax.