​Liga 1: CFR Cluj vs Dinamo 1-0 / Omrani, decisiv din penalty; "Câinii", fără gol înscris în primele trei etape

În minutul 22, jocul a fost întrerupt aproximativ patru minute din cauza petardelor aruncate de fanii dinamovişti. Jocul s-a reluat după ce la staţia de amplificare s-a făcut un anunţ pentru fani.





În minutul 88, de la CFR Cluj a fost eliminat Sebastian Mailat, după ce a primit al doilea cartonaş galben.

Au evoluat echipele:

CFR Cluj: Arlauskis - Butean, Mureşan, Cestor, Peteleu - Hoban, Itu (Omrani ’46), L. Aurelio - M. Pereira (Mailat ’63), Costache, Al. Păun.





Dinamo: Piscitelli - Moura, Bejan, Grigore, Sin – Mrzljak (Bru ’46), Răuţă, Filip (Popa ‘85) - Sorescu, Montini, Moldoveanu (Mihaiu ’78).





Arbitri: Andrei Chivulete - Mircea Grigoriu, Adrian Vornicu - Marian Barbu. Observatori: Cristian Nica, Cătălin Cursaru.

Au avut loc în etapa a treia:

Au rămas de disputat:

Clasament Liga 1:

Cestor a căzut în careul lui Dinamo în minutul 82, iar arbitrul Andrei Chivulete a indicat punctul cu var pentru un fault observat de asistentul Adrian Vornicu. Același Omrani (marcator în Champions League, atât împotriva celor de la Astana, cât și cu Maccabi Tel Aviv) l-a învins pe Piscitelli, chiar dacă acesta a atins balonul.Jucătorii dinamovişti au intrat pe teren cu un banner cu mesajul: “Multă sănătate, Eugen Neagoe. Suntem alături de tine”, potrivit News.ro.vs Academica Clinceni 2-0FC Voluntari vs1-2Gaz Metan Mediaș vs Sepsi 1-1vs Dinamo București 1-0Duminică, 18:00: CSU Craiova vs Chindia TârgovișteDuminică, 21:00: FC Viitorul vs FC HermannstadtLuni, 20:00: FCSB vs FC Botoșani1. CFR Cluj 3 meciuri (6-2) 7 puncte2. Poli Iași 3 (4-1) 73. FC Viitorul 2 (6-0) 64. CSU Craiova 2 (5-2) 65. Gaz Metan Mediaș 3 (5-3) 56. FC Botoșani 2 (6-3) 47. FCSB 2 (4-3) 48. Astra Giurgiu 3 (4-4) 49. Sepsi 3 (1-1) 310. Chindia Târgoviște 2 (2-3) 111. FC Voluntari 3 (2-6) 112. FC Hermannstadt 2 (3-6) 013. Academica Clinceni 3 (3-9) 014. Dinamo București 3 (0-8) 0