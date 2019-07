Portarul Ionuț Radu, mesaj pentru suporterii echipei Genoa: "Sezonul acesta vrem să ne bucurăm împreună"

Goalkeeper-ul român a revenit în proprietatea lui Inter, dar a rămas pentru încă un sezon la Genoa și are planuri mari.



"Echipa nu s-a schimbat prea mult, iar cei care au venit în această vară se integrează repede în acest grup. Iar noul antrenor, Andrea Andreazzoli, este un om remarcabil. Ştie ce vrea de la noi, ce trebuie să facem în teren şi a găsit modul perfect pentru a ne subordona ideilor sale



Nu vreau să fac mari promisiuni, dar le spun suporterilor că sezonul acesta vrem să ne bucurăm împreună", au fost cuvintele lui Ionuț Andrei Radu, care a ținut să le mulțumească și antrenorilor lui pentru ajutorul oferit:



"Sezonul trecut am crescut enorm cu ajutorul antrenorilor mei, Scarpi şi Raggio Garibaldi. A fost important să le ascult sfaturile - ceea ce îmi iese bine la antrenament se vede apoi pe teren".



Radu se află acum în cantonamet cu Genoa, formație care în sezonul trecut a trecut prin emoții serioase. A încheiat pe locul 17 în Serie A, primul care se salvează de la retrogradare.



Portarul nu a ezitat să le poveastească fanilor din Italia despre experiența frumoasă pe care a trăit-o în tricoul tricolor la EURO U21. România lui Mirel Rădoi a ajuns până în semifinalele turneului final, acolo unde a fost eliminată de Germania, scor 2-4.



"A fost o vară minunată, cu naţionala de tineret a României am simţit lucruri incredibile. Am reuşit cu toţii un rezultat important, deşi nimeni nu a crezut în noi. Iar echipa a vrut să ajungă cât mai departe posibil, am visat chiar la trofeu!", a spus Ionuţ Radu.



Internaționalul român a ajuns la Genoa în anul 2018 de la Inter Milano, care a păstrat o clauză prin care îl putea răscumpăra, lucru făcut de gruparea nerazzura în această vară. Clubul de pe Giuseppe Meazza a activat clauza și a plătit 15 milioane de euro pentru Radu.