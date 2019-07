Gheorghe Hagi, după ce Viitorul a fost învinsă de Gent cu 6-3: "Sperăm ca acasă să facem minunea"

Europa League, turul II preliminar

Îi felicităm pe adversari. Ştiu să joace fotbal, dacă îi laşi, cum i-am lăsat noi în prima repriză", a încheiat Hagi.





Europa League, turul II preliminar: Gent - Viitorul 6-3 / Coșmarul se repetă pentru trupa lui Gică Hagi







Totuşi, Hagi speră că echipa sa poate câştiga la diferenţă de trei goluri pentru a împinge măcar partida în prelungiri: "Încep cu lucrurile bune. Chiar dacă am suferit o înfrângere grea, cred că ofensiv am jucat bine, de asta am şi marcat trei goluri în deplasare. Defensiv, părerea mea, am jucat foarte slab. Din păcate, le-am dat foarte multe spaţii în prima repriză. Ei au calitate, au arătat, au jucători foarte buni. Am marcat goluri în repriza a doua. E greu să spui, trebuie să marcăm goluri multe acasă. În plan defensiv nici ei nu au jucat bine, lucru care îmi dă speranţe acasă. Putem să facem un meci bun, perfect. Trebuie să nu luăm goluri şi să marcăm trei goluri.Totul e posibil în fotbal, important e să credem în continuare. După o repriză proastă, am făcut o repriză secundă foarte bună. Aşa că rămânem cu repriză a doua şi vedem ce facem la Constanţa. S-a văzut că ambele echipe au făcut greşeli în plan defensiv. Joacă bine ofensiv, dar avem de lucrat defensiv. Noi de marcat, marcăm, de jucat ştim să jucăm fotbal. Fără minge am făcut foarte multe greşeli colective, ca şi echipă. Vom vedea. Sperăm pentru meciul de acasă.Am avut ocazii, am dus mingea în careu. Am făcut lucruri bune ofensiv, pentru un meci în deplasare. Defensiv, din păcate, slab. Sperăm ca acasă să facem minunea","Regele" a continuat pe acelaşi ton: "Pentru mine echipa câştigă meciul. Jocul colectiv te aduce la succes întotdeauna. Ofensiv bine, defensiv slab, v-am spus fără să luăm din meritele adversarului. Fotbalul din Belgia este foarte bun, mult mai ridicat decât fotbalul nostru. E şi aspectul ăsta, eu întotdeauna sper că se pot face lucruri în fotbal şi fără să ai bugete foarte mari. Nu, noi suntem un club care formăm şi dăm jucători, un club tânăr. Hai să vorbim despre lucrurile concrete. Nu avem scuză.Au jucători valoroşi, jucători buni, normal că ne-au pus în dificultate. Eu cred că am greşit colectiv, individual am pierdut anumite dueluri şi ne-a costat. L-am băgat pe Ghiţă, a schimbat jocul, a fost foarte bine. Ei au venit de la naţională mai târziu şi uşor, uşor o să între în goluri. Le mulţumim fanilor că au venit şi ne-au susţinut. La final ne-au încurajat chiar şi după acest rezultat. Bravo lor, aceştia sunt suporteri. E un lucru fantastic. În fotbal, totul durează o zi. Mâine e o nouă zi şi o luăm de la capăt