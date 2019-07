​LiveScore CFR Cluj vs Maccabi Tel Aviv 0-0 (Rep I)

Champions League, turul II preliminar

​CFR Cluj îşi continuă campania din preliminariile Champions League, miercuri urmând să se dueleze cu Maccabi Tel Aviv, campioana Israelului, în turul al doilea. Partida tur are loc pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu", de la ora 21:00, putând fi urmărită în direct pe Digi Sport 1, Look Plus și LiveScore pe Hotnews.ro.





Echipele de start:



CFR: Arlauskis - Susic, Vinicius, Burcă, Camora - Culio, Bordeianu, Djokovic - Deac, Rondon, Omrani





Rezerve: Vâtcă - Sylla, Păun, Pereira, Costache, Mureșan, Peteleu





Absenți: Țucudean (indisponibil), J. Fernandez, Petrila, Itu (neincluși pe lista UEFA)





Antrenor: Dan Petrescu



Maccabi: Gianniotis - Kandil, Piven, Amador, Davidzada - Cohen, Peretz, Glazer, Rikan - Ofoedu, Shechter





Rezerve: Tenenbaum - Blackman, Micha, Atac, Baltaxa, Geraldes, Barsky





Absenți: Sheran Yeini (accidentat)





Antrenor: Vladimir Ivic



Meciul va fi arbitrat de spaniolul José Măría Sánchez. Acesta va fi ajutat de asistenţii Raúl Cabanero şi José Gallego Garcia. Rezervă va fi Santiago Jaime Latre.



Maccabi Tel Aviv are în palmares 23 de titluri de campioană, 23 de Cupe ale Israelului, patru Supercupe și două Ligi ale Campionilor Asiei. În sezonul trecut, adversara CFR-ului a terminat pe primul loc în campionat, la 22 de puncte de Maccabi Haifa, echipa clasată pe locul 2, cu un golaveraj impresionant: 57-12.



Maccabi Tel Aviv are un lot în valoare de 21,08 milioane de euro, conform transfermarkt.com. Formația pregătită de Vladimir Ivic (42 de ani) nu a început campionatul, însă în weekend a câştigat primul trofeu al sezonului: Supercupa Israelului, după o victorie cu 1-0 împotriva celor de la Yehuda, singurul gol al partidei fiind marcat de Schoenfeld.



Returul se va juca marți, 30 iulie, de la ora 20:00, în Israel.



Dacă va trece de Maccabi Tel Aviv, campioana României o va întâlni pe câștigătoarea dintre Celtic Glasgow (Scoția) și Nomme Kalju (Estonia). În turul trei preliminar, echipa lui Dan Petrescu ar urma să joace primul meci pe teren propriu, la 6/7 august, iar returul la 13 august, în deplasare.



Dacă va fi eliminată de Maccabi Tel Aviv, CFR Cluj va juca în turul trei preliminar UEFA Europa League cu învingătoarea dublei dintre Tre Penne (San Marino) şi Suduva (Lituania). În al treilea tur preliminar al Europa League, campioana României ar urma să joace primul meci acasă, la 8 august, iar returul la 15 august, în deplasare.