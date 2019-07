Florin Prunea, atac dur la adresa lui Mircea Rednic: "Acest profitor şi fiica lui au căpuşat clubul Dinamo"

Managerul general al lui Dinamo, Florin Prunea, nu a avut milă de Mircea Rednic, pe care îl consideră principalul vinovat pentru actuala situație a clubului din Ștefan cel Mare. Oficialul "câinilor" a declarat că înverșunarea suporterilor contra conducerii "roș-albe" a pornit de la fostul antrenor, scrie Mediafax.











Mircea Rednic: "Prunea minte. Face acuzații grave"







"Nu-l înţeleg pe Prunea. Sunt acuzat că nu vorbesc. Eu am evitat să vorbesc cu presa! Prunea minte! În momentul în care m-a sunat mi-a zis că a luat bani de la FRF şi de la Iaşi, că erau banii lui, că a muncit pentru ei. Doar despre asta am vorbit! Despre nimic altceva. Face acuzaţii grave.



Jucătorii mei au dispărut! Ei şi-au adus alţi jucători. Aşa se întâmplă la marile echipe. La Craiova, Papură câştigă şi tot i se cere demisia.



La fiecare interviu, Prunea îi şterge praful lui Negoiţă! Eu chiar mă bucur acum că n-am vrut să lucrez cu el! Asta nu e atitudine de conducător la Dinamo. De ce nu vorbeşte de ce-au făcut ei la Dinamo. Că s-au luat şapte goluri în două etape. Eu am primit în tot playout-ul şapte goluri", a spus Mircea Rednic, la Telekom Sport, care a precizat și motivul din cauza căruia l-a sunat după miezul nopții pe doctorul echipei:



"Prunea să ştie că eu la 1 noaptea îl sunam pe Bătineanu să-l întreb de starea lui Neagoe! Ce treabă am eu cu suporterii? E treaba lor cum se manifestă! Ce vina am eu? Eu am adus bani de acasă pentru ca Dinamo să poată plăti salariile! Riscam să retrogradăm!



Prunea nu se pricepe la fotbal! Cum să spună că Popa e peste Papazoglou?! Filip e Guardiola pe lângă ce-au adus ei la mijloc acum. Prunea şi Neagoe suferă pentru transferuri făcute de Bălănescu şi Iorga. Jucătorii aduşi acum erau şi pe lista pe care mi-o propuseseră mie!".



Mircea Rednic a fost demis de Ionuț Negoiță înaintea perioadei de pregătire din această vară, iar în locul lui l-a numit antrenor principal pe fostul tehnician al lui Sepsi Sfântu Gheorghe, Eugen Neagoe.



"Rednic este principalul instigator şi am dovezi clare. Cei care au venit cu torţe la casa lui Bălănescu, i-au speriat familia, au vopsit maşini, au venit de la Rednic de acasă, sunt suporteri care au recunoscut asta.Am avut o discuţie cu Ionuţ Negoiţă şi nu trebuie să mai ascundem mizeria sub preş! Acest profitor şi fiica lui au căpuşat clubul Dinamo! Au încasat sute de mii de euro din comisioane! Fabbrini a fost îndepărtat de la Dinamo pentru că transferul nu s-a făcut prin firma fiică-sii. Aceeaşi regie şi la Gnohere şi la Salomao şi au încercat şi cu Montini acum",În plus, fostul mare portar a continuat cu acuzații grave. A precizat că Mircea Rednic este vinovat și de infarctul suferit de Eugen Neagoe și că din cauza "Puriului" se putea ajunge la o adevărată tragedie."Autorităţile statului trebuie să intervină pentru că a fost instigare la violenţă, iar Eugen Neagoe putea să moară. Nu ne putem juca, dacă nu se intervine, lucrurile o vor lua razna, aici e o bombă cu ceas. M-a durut când Neagoe era întins pe jos şi se striga ”demisia”, ăştia nu sunt oameni. Nu ne vom da la o parte, cineva va trebui să plătească pentru asta!Această atmosferă este întreţinută de Mircea Rednic, merg până în pânzele albe ca să demonstrez asta. E de un cinism inimaginabil - cică s-a interesat de starea lui Neagoe. Trebuia să iasă primul şi să potolească spiritele.Acum nu vor mai sifona bani de la Dinamo! Acest club nu trebuia să accepte bani împrumut de la el şi vă asigur că banii s-au dat înapoi. Primul lucru a fost să ia banii înapoi pe loja închiriată pe Arena Naţională.Băi, fomică, băi, dolărică, cât ai furat anii ăştia? Ăsta nu mai e antrenor, ăsta vindea şi câinii de la Săftica. Am documente, ce s-a întâmplat cu contractele unor jucători. De dimineaţa până seara se ocupau doar de transferuri şi comisioane, nu le-a spus nimeni că nu e ograda lor aici. Aici au dictat doar el şi fiică-sa. A fost jaf armat şi urma o nouă campanie, pentru că el dădea afară aceiaşi jucători şi iar lua comisioane",