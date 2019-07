​Europa League: FCSB, în turul doi preliminar - Echipa lui Andone a câștigat și manșa retur cu Milsami Orhei (scor 2-1)

FCSB s-a calificat fără emoții în turul doi preliminar al Europa League, după ce a învins-o pe Milsami Orhei și în manșa retur, scor 2-1. Cristian Dumitru (17 ani) și Răzvan Oaidă (21 de ani) au marcat pentru formația roș-albastră, ambii jucători aflându-se la primul gol în Europa League. Echipa lui Bogdan Andone va juca în runda următoare cu Alashkert (Armenia).







FCSB a deschis scorul încă din minutul 4, prin Cristian Dumitru. Atacantul de 17 ani a înscris cu un șut din interiorul careului, după o recentrare a lui Oaidă. Moldovenii au fost extrem de aproape de egalare în minutul 30, după ce Andrei Vlad a respins greșit o minge șutată de Alexandru Antoniuc. Balonul a revenit la același Antoniuc, dar nu a reușit să îl învingă pe portarul de la FCSB în situație de unu la unu.





Echipa lui Bogdan Andone și-a dublat avantajul în minutul 40. Răzvan Oaidă a marcat cu un șut din interiorul careului de 16 metri. Pasa decisivă a venit de la Dumitru, marcatorul primului gol, care i-a întors astfel serviciul colegului său.





FCSB a intrat cu 2-0 la pauză, însă Milsami a reușit să înscrie imediat după revenirea de la vestiare. Bolohan a profitat de o gafă a lui Claudiu Belu și l-a învins pe Vlad cu un șut în diagonală de la aproximativ 10 metri. Robert Ion (18 ani, FCSB) a fost aproape de a înscrie la debutul în Europa League, însă șutul său de la 16 metri s-a oprit în bară. În minutul 84, Antoniuc a luat și el la țintă bara, apoi reluarea lui Crăciun s-a dus peste poartă.





S-a terminat 2-0 pentru FCSB, care va juca în turul doi preliminar al Europa League cu Alashkert (Armenia), care a trecut 6-1 la general de Makedonija Skopje (Macedonia): 3-1 în tur, 3-0 în retur.





Au evoluat echipele:







Milsami Orhei: Chirinciuc - Jardan, Crăciun, Bolohan, Plătică - Onică, Rusnac (Nazar ’81) - A. Antoniuc, Andronic, Stînă (Zagaevshi ’67) - M. Antoniuc. Antrenor: Veaceslav Rusnac



FCSB: Vlad - Belu, Cristea, Planic, Roman - Oaidă, Nedelcu, Tănase (Popescu ’72) – Man (Ion ’64), Dumitru, Coman (Hora ’58). Antrenor: Bogdan Andone



Meciul a fost arbitrat de cipriotul Timotheos Christofi, ajutat de Pavlos Georgiou şi Marios Kalogirou. Arbitru de rezervă a fost Kyriakos Christodoulou.





“A fost un meci cu două reprize diametral opuse din partea noastră. Prima repriză bună, a doua am început puţin relaxaţi şi dintr-o neatenţie am permit acel gol care puţin ne-a dezechilibrat, dar apoi am avut situaţii de a marca. În afară de acea bară practic nu au avut nicio mare ocazie de a marca”, a declarat Bogdan Andone, potrivit News.ro.





“Este necesar cât mai repede un fundaş stânga”, a precizat tehnicianul.