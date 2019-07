​Europa League: CSU Craiova s-a calificat în turul doi preliminar (3-2 vs Sabail, 6-4 la general) / Victorie în minutul 90

​​CSU Craiova a trecut cu bine de primul tur preliminar al Europa League, după ce a învins formația FK Sabail (Azerbaidjan), scor 3-2, pe stadionul "Ion Oblemenco". Oltenii câștigaseră și partida tur cu același rezultat și vor întâlni în runda următoare echipa Honved Budapesta, după ce ungurii au trecut de Zalgiris Vilnius (4-2 la general, Liviu Antal a înscris un gol pentru lituanieni).

Au marcat: Cicâldău '28, Vătăjelu '54, Fortes '90 / Ramazanov '67, Duventru '69

La meci au asistat 15.763 de spectatori.



Au evoluat echipele:





CSU Craiova: Pigliacelli - Martic, Kelic (Gardoş ’76), Tiago Ferreira, Bancu – Qaka (Constantin ’70), Mateiu, Cicâldău (Ivanov ’57) - Bărbuţ, Fortes, Vătăjelu. Antrenor: Corneliu Papură

Sabail: Bozinovski - Abbasov, Yunuszada, Erico, Rahimov - Cociuc, Amirguliyev, Baybalayev – Hamdi (Duventru ’58), Abbasov (Muradbayli ’58), Ramazanov. Antrenor: Aftandil Hajiyev

Chiar dacă echipă a înregistrat trei victorii în tot atâtea partide disputate în noul sezon (toate cu 3-2, două cu FK Sabail, una cu Academica Clinceni), suporterii oltenilor îi cer demisia lui Corneliu Papură.

a spus Vătăjelu, la final, potrivit "Suporterii trebuie să înţeleagă că pe antrenor îl ţin rezultatele. Atâta timp cât echipa câştigă şi joacă un fotbal ofensiv, trebuie să aibă încredere în noi şi în stafful tehnic. Conexiunea antrenor-jucători e foarte greu de făcut, trebuie puţină răbdare",, la final, potrivit digisport

“Important este că am reuşit să câştigăm. Am cam suferit pe final. O relaxare la 2-0, în trei minute pur şi simplu am cedat pe două greşeli pe fond de relaxare. Dar am dat dovadă de caracter, am rămas concentraţi şi am reuşit să câştigăm. Mă bucur din tot sufletul că ne-am calificat. Nu a fost uşor. Am arătat un nivel bun de joc. Sunt jucători care au venit târziu şi lucrurile astea se simt, jucând din trei în trei zile”,