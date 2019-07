​VIDEO OFICIAL S-a făcut lumină: Matthijs De Ligt, transferat de la Ajax la Juventus

Jucătorul în vârstă de 19 ani a efectuat, miercuri, vizita medicală, apoi a semnat un contract pe cinci ani cu Juve.

Olandezul a impresionat în tricoul lui Ajax Amsterdam, alături de care a ajuns până în semifinalele Champions League, şi a fost ofertat de mai multe cluburi de elită, precum PSG, Barcelona sau Manchester United. Matthijs De Ligt a ales-o, totuşi, pe Juventus, și va încasa un salariu anual de 12 milioane de euro, conform Marca.

„Salutare, bianconeri! Sunt Matthijs De Ligt şi sunt foarte fericit să fiu aici”, a fost mesajul tânărului jucător, postat pe contul de Twitter al lui Juventus.



De Ligt este al cincilea jucător olandez din istoria lui Juventus, după Ouasim Bouy, Eljero Elia, Edwin van der Sar şi Edgar Davids. Acesta a strâns deja 17 selecţii în prima reprezentativă a Olandei.

Matthijs De Ligt este unul dintre produsele academiei lui Ajax Amsterdam. Olandezul a trecut prin mai multe grupe de juniori, iar în 2017 a promovat la prima echipă a "lăncierilor". Sezonul trecut, la doar 19 ani, De Ligt a devenit căpitanul echipei care a cucerit titlul în Olanda şi s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor. Apărătorul a evoluat în 55 de meciuri, reuşind şapte goluri şi patru pase decisive.

Astfel, fotbalistul sosit de la Ajax devine al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Juventus, după Cristiano Ronaldo (2018), de la Real Madrid, pentru 117 milioane de euro, şi Gonzalo Higuain (2016), de la Napoli, pentru 90 de milioane de euro.

