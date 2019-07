VIDEO Cupa Africii: Nigeria a obținut medaliile de bronz (1-0 vs Tunisia)

Echipa Nigeriei a învins, miercuri, la Cairo, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa Tunisiei, în finala mică a Cupei Africii pe Naţiuni, informează News.ro.

Golul a fost marcat de Odion Ighalo, în minutul 3.

Competiţia se va încheia, vineri, la Cairo, cu finala dintre Senegal şi Algeria.

În semifinale, Senegal a trecut de Tunisia, cu 1-0, după preungiri, iar Algeria de Nigeria, cu 2-1.

Enjoy @ighalojude's goal as he led his country to bronze - this is our penultimate @1xbet_Eng goal of the day for #TotalAFCON2019\uD83D\uDC47 pic.twitter.com/1vYK89pcqm