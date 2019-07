Dan Petrescu, după calificarea în turul II preliminar: "Cine mă judecă? Unii care nu au făcut nimic! M-am săturat de trofee și de câți bani am făcut"

Champions League





Sunt fericit pentru mine, pentru fani și pentru club. Eu mereu sunt criticat. Cine mă judecă pe mine? Cine mă judecă? Nu au fost și ei antrenori și nu au prea făcut nimic? Mă judecă pe mine care am câștigat trofee și nu mă mai satur de câți bani am făcut? Acum că ne-am calificat sunt iar bun? Mă întrebau dacă am bagajele făcute. Da, am geanta cu mine. Care e problema? Am un contract pe trei ani, iar dacă nu sunt bun, CFR-ul mă dă afară.





Accept criticile, dar nu accept răutățile. Se spunea că Dan Petrescu nu e bun. Nu înțeleg ce are lumea cu mine. Asta e România! Toată lumea știe ce am făcut. Nu mai am nimic de demonstrat în România. După meciul tur mi-a fost greu pentru că în România se exagerează. În străinătate nu ar fi fost asemenea presiune mediatică. La noi, dacă nu câștigăm un meci, e dezastru. Asta s-a resimțit și-n club. După primele trei meciuri, sunt cel mai slab”, a declarat Dan Petrescu la Look Plus.

"Primul gol ne-a ajutat foarte mult. După aceea am avut o bară, un penalty și un gol anulat. Fotbalul e făcut din mici detalii. În primele meciuri, echipa a fost făcut pilaf de toată lumea. Se spunea că nu atacăm, că e bătrân Culio și că eu nu sunt antrenor bun. Asta e România. Accept orice critică, dar nu accept să se vorbească urât de Culio. E cel mai bun jucător din istoria CFR-ului și îmi pare rău că îmbătrânește. Azi a făcut un meci mare.CFR Cluj s-a calificat în turul al doilea preliminar al Champions League, după ce a învins, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-1), formaţia Astana din Kazahstan, în manşa a doua a turului I preliminar. În prima manşă, Astana a câştigat cu 1-0. În faza următoare, CFR Cluj va evolua cu campioana Israelului, Maccabi Tel Aviv. CFR Cluj va disputa prima manşă acasă, la 23 sau 24 iulie, şi returul în deplasare, la 30 sau 31 iulie.