Champions League: CFR Cluj vs Astana (21:00) / Meciul decisiv pentru calificarea în turul doi preliminar

Pentru a continua aventura în Champions League, CFR Cluj trebuie să întoarcă scorul înregistrat în deplasare cu Astana (0-1). Partida retur din prima rundă preliminară are loc miercuri, pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu", de la ora 21:00. Confruntarea va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Look Plus și LiveScore pe HotNews.ro.







Singurul gol al meciului tur dintre Astana și CFR Cluj a fost marcat de Postnikov, în minutul 68. Vezi aici mai multe detalii.





Echipele probabile:







Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Austria, cu Alexander Harkam la centru. Acesta va fi ajutat de asistenţii Andreas Witschnigg şi Andreas Staudinger, în timp ce rezervă va fi Christian-Petru Ciochirca.





Dan Petrescu, despre Astana: "E cea mai bună echipă pe care eu am întâlnit-o de când eu sunt antrenor la CFR"





"Pentru mine personal e cel mai greu meci oficial de când sunt la CFR Cluj. Asta datorită faptului că e Champions League şi că este cel mai bun adversar pe care l-am întâlnit într-un meci oficial de când sunt eu antrenor la CFR. Cu tot respectul pentru Steaua, Dinamo, Viitorul, Craiova..., nu se compară cu Astana în niciun caz. Deci, va fi cel mai greu meci de când sunt eu la CFR, meci oficial", a spus Dan Petrescu, potrivit Digi Sport.







"N-au nicio problemă de lot, n-au niciun accidentat, au jucat 20 de meciuri oficiale, noi am jucat doar două. Plus valoarea jucătorilor, individual. Sunt 16 jucători internaţionali şi cinci ani la rând în grupele Champions League şi Europa League, o echipă cu mare experienţă, o să-i vedeţi pe viu, pentru că la televizor nu cred că v-aţi dat seama toţi şi apoi o să-mi spuneţi dacă am avut dreptate. Într-adevăr, e cea mai bună echipă pe care eu am întâlnit-o de când eu sunt antrenor la CFR", a menţionat antrenorul echipei CFR Cluj.





Cine este Astana





Gruparea din capitala Kazahstanului a atins grupele Ligii Campionilor în sezonul 2015-2016 şi şaisprezecimile de finală ale Europa League în sezonul 2017-2018.





CFR Cluj, debut dezamăgitor de sezon





CFR Cluj a funcționat bine în pregătiri, a avut patru victorii (1-0 cu Orenburg, 2-1 cu Osijek, 1-0 cu Mlada Boleslav și 1-0 cu Sparta Praga) și un rezultat de egalitate (1-1 cu Steaua Roșie Belgrad).





Campioana României a început însă dezamăgitor noul sezon competițional. A fost învinsă cu 1-0 de FC Viitorul în Supercupă, a pierdut apoi tot cu 1-0 în Kazahstan, în manșa tur cu Astana, iar în prima etapă din Liga 1 a obținut doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, pe teren propriu, cu Poli Iași.





Astfel, o calificarea în turul doi preliminar al Champions League poate fi un prim pas spre refacerea moralului.







Arlauskis - Susic, Vinicius, Mureșan, Camora - Deac, Djokovic, Sylla, Culio - Rondon, Omrani.Eric - Beysebekov, Simunovic, Postnikov, Rukavina - Murtazayev, Sigurjonsson, Logvinenko, Maevski, Tomasov - Rotariu.FC Astana a câștigat ultimele cinci ediții ale campionatului din Kazakhstan și are un lot în valaore totală de 25,23 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.La Astana evoluează și fostul dinamovist Dorin Rotariu, mijlocașul de 23 de ani fiind împrumutat de la Club Brugge. Românul are șase goluri în 18 partide disputate în campionatul din Kazahstan. Cel mai valoros jucător din lot este mijlocașul croat Marin Tomasov (31 de ani), care este cotat la 3,5 milioane de euro.În acest moment, adversara celor de la CFR Cluj ocupă locul doi în campionatul din Kazakhstan, cu 38 de puncte în 19 meciuri (golaveraj: 34-17). Echipa este antrenată de la 1 iunie 2018 de ucraineanul Roman Grygorchuk (54 de ani).