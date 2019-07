​Liga 1: CFR Cluj vs Poli Iași 1-1 / A treia remiză din tot atâtea partide disputate în noul sezon

Deac a deschis scorul cu o lovitură de cap în minutul 23. Centrarea a venit de la Camora. În minutul 62, Loshaj a pătruns în careul advers, a șutat, iar mingea a ajuns în poartă după ce a fost deviată de Burcă și Mureșan. Oaspeții au scăpat pe contraatac în minutul 90, însă Andrei Cristea a trimis în bară.

Au evoluat echipele:





CFR Cluj: Arlauskis – Peteleu (Susic ’46), Burcă, Mureşan, Camora – Itu (Aurelio ’61), Djokovic, Sylla (Omrani ’64) – Deac, Rondon, Costache. Antrenor: Dan Petrescu





Poli Iaşi: Rusu - Gallego, Frăsinescu, Diallo, Panţîru – Chelaru, Loshaj (Passaglia ’80) – Danale (Carlone ’58), Teixeira (Cristea ’61), Horşia - Bălan. Antrenor: Mihai Teja

Partida a fost arbitrată de Cătălin Popa (central), Gabriel Stroe, Alexandru Vodă (asistenți), Cătălin Buşi (rezervă). Observatori au fost Nicolae Grigorescu și Marian Ivan.FC Voluntari vs Sepsi Sf. Gheorghe 0-0Astra Giurgiu vs FC Botoșani 2-2CFR Cluj vs Poli Iași 1-118:00 CSU Craiova vs Academica Clinceni21:00 FCSB vs FC Hermannstadt18:00 Gaz Metan Mediaș vs Chindia Târgoviște21:00 FC Viitorul vs Dinamo București