Franz Beckenbauer a suferit un infarct retinian: "Cu ochiul drept nu mai văd aproape nimic"

Într-un interviu citat de jurnaliștii de la Bild, acordat în timpul unui turneu de golf care îi poartă numele din Bad Griesbach, legenda fotbalului german a mărturisit că vederea i-a fost afectată în totalitate la ochiul drept, după infarctul retinian pe care Kaiserul l-a suferit recent.





”După cum știți, am probleme cu sănătatea de mai multă vreme. Acum puțin timp, am vizitat o clinică de specialitate pentru că aveam probleme circulatorii la nivelul ochilor și acolo m-au informat că am suferit un infarct retinian”, a declarat Beckenbauer.





”Cu ochiul drept nu mai văd aproape nimic, așa că nu vă supărați dacă voi trece pe langă voi fără să vă salut”, a adăugat Kaiserul, încercând să destindă atmosfera.





Aceasta nu este prima problemă de sănătate pentru Franz Beckenbauer. El a suferit două operații pe cord, în 2016 și 2017, iar, în 2018, a trecut printr-o operație la șold.





Franz Beckenbauer are un palmares de invidiat alături de Bayern Munich, cucerind de trei ori Cupa Campionilor, o dată Cupa Cupelor, o dată Cupa Intercontinentală, patru titluri de campioană a Germaniei și patru Cupe ale Germaniei. De asemenea, Kaiserul deține un titlu mondial și unul european, alături de reprezentativa Germaniei.