Gheorghe Hagi, după transferul lui Ianis la Genk: "Am refuzat o ofertă de trei-patru ori mai mare"

Ianis s-a alăturat deja noii sale echipe, după o vizită medicală foarte lungă: "Ianis e deja cu echipa, a plecat cu ei. A făcut controlul medical la prânz, şase ore. A intrat într-un club modern, un club dezvoltat bine şi cu idei foarte clare. Sperăm să aibă succes şi să-i meargă bine", a mai declarat Gheorghe Hagi.





Gheorghe Hagi se declară mulţumit de decizia clubului şi a povestit cum au decurs negocierile cu formaţia belgiană. În plus, manager-ul tehnic de la Viitorul a anunţat că suma de transfer este mai mică de 10 milioane de euro, fiind refuzată o ofertă din Rusia de chiar trei-patru ori mai mare decât cea de la campioana Belgiei. În plus, Viitorul a păstrat procente dintr-un viitor transfer."Ianis a semnat contractul astăzi, la prânz. Contractul este pe cinci ani, dar cel mai important este că jucătorul este fericit. Noi credem că este o alegere corectă pentru progresul lui, este o echipă care se luptă pentru câştigarea campionatului, joacă în Europa, este un club care a crescut foarte mult în ultimii ani.Noi discutam cu Genk de foarte mult timp. Am discutat dinaintea Campionatului European. Şi cu cei de la Genk, dar şi cu celelalte cluburi. Au fost 3-4 cluburi care l-au dorit pe Ianis. Genk este o echipă care creşte jucători, ţara este cu un nivel de trai foarte ridicat, iar lotul echipei este foarte puternic. În plus, antrenorul l-a dorit pe Ianis. A discutat chiar el cu Ianis în timpul Campionatului European. N-a fost o decizie uşoară. Dacă era uşoară, o luam de mult.Au fost mai mulţi factori, chiar şi cel financiar. Ianis a luat decizia şi noi am ţinut cont de ea. Antrenorul mi-a spus că-l doreşte foarte mult pe Ianis. Aşa cum l-au vrut şi celelalte echipe. Noi n-am ales banii. Şi clubul, şi jucătorul, ambele părţi au pierdut foarte mulţi bani. Dar nu asta contează acum. Vom vedea dacă am ales corect. Dar v-a spus şi Popescu. Era o ofertă de 3-4 ori mai mare venită din Rusia.Viaţa e făcută din oportunităţi şi decizii. Jucătorul îşi dorea foarte mult acest lucru, iar noi am fost de acord cu el. Nu există garanţia că Ianis va juca. Jucătorul a fost dorit şi atât. Nu există garanţii. E dorinţă, nu garanţie. FC Viitorul şi-a păstrat procente şi dintr-un viitor transfer. Oferta nu s-a ridicat la pretenţiile noastre financiare, dar asta e. Nu a mai contat acest aspect",