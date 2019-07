OFICIAL: Antoine Griezmann, noul jucător al Barcelonei

FC Barcelona a plătit clauza de reziliere de 120 de milioane de euro, iar Antoine Griezmann a devenit noul jucător al campioanei Spaniei la fotbal. Informația a fost confirmată de site-ul oficial al catalanilor.

Atacantul francez (venit de la Atletico Madrid) a semnat un contract valabil pentru următoarele cinci sezoane (până pe 30 iunie 2024) și va avea o clauză de reziliere de 800 de milioane de euro.





Născut pe 21 martie 1991 la Macon (Franța), Griezmann a evoluat de-a lungul carierei la echipele Real Sociedad (2009-2014), Atletico Madrid (2014-2019), iar începând din acest sezon va îmbrăca tricoul Barcelonei.

În vârstă de 28 de ani, Antoine (1,74 metri) a câștigat recent (în vara lui 2018) Campionatul Mondial de fotbal alături de naționala Franței (4-2 în finala disputată împotriva Croației).



You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b