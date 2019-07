Europa League: U Craiova, victorie în deplasare cu Sabail (scor 3-2), în primul tur preliminar

Universitatea Craiova a început cu dreptul sezonul european, impunându-se cu 3-2 în fața celor de la Sabail, pe stadionul Bayil din Baku, în primul tur preliminar al Europa League.





Au marcat: Ramazanov ’33, ‘82 / Mateiu ’13, Bancu ’51, Roman ‘67





Au evoluat echipele:





Sabail: Bozinovski - Abbasov, Yunuszada, Rahimov (Yagublu ‘84, Erico - Cociuc, Essien (Duventru ’59), Amirguliyev - Abbasov, Ramazanov, Hamdi (Muradbayli ’72). Antrenor: Aftandil Hajiyev



Universitatea Craiova: Pigliacelli - Martic, Kelic, Acka, Bancu - Ivanov, Mateiu, Qaka – Bărbuţ (Ioniţă ’73), M. Roman (Fortes ’68), Vătăjelu (Baiaram ’90). Antrenor: Corneliu Papură



Cartonaşe galbene: Erico ’73, Ramazanov ‘87/ Martic ‘7



Meciul a fost arbitrat de o brigadă din Malta, cu Fyodor Zammit, central, Duncan Sultana şi Theodore Zammit, asistenţi, şi Mario Apap, rezervă.



Partida retur va avea loc peste o săptămână, la Craiova. Dacă va trece de Sabail, Universitatea Craiova va juca în turul doi preliminar cu învingătoarea dintre Honved Budapesta şi Zalgiris Vilnius. Meciurile din această fază se vor disputa la 25 iulie şi 1 august.







Cine este FK Sabail



FK Sabail a fost fondată în urmă cu trei ani și evoluează în prima ligă din Azerbaidjan din 2017. Echipa nu are niciun trofeu în palmares.



Adversara oltenilor are un lot în valoare de 7,7 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.



În sezonul trecut, FK Sabail a terminat pe locul 3, cu 41 de puncte în 28 de meciuri: 12 victorii, 5 remize, 11 înfrângeri (Golaveraj: 34-37). Antrenorul formației este Aftandil Hadzhiyev (37 de ani).



FK Sabail își desfășoară meciurile de pe teren propriu pe ASCO Arena din Baku. Stadionul are o capacitate de 5.000 de locuri.