Gică Popescu: Asumările guvernamentale din proiectul EURO 2020, îndeplinite în proporție de 95%

Acesta a mai vorbit și despre construirea a 400 de terenuri de sport, asumate de către Guvern tot în dosarul de candidatură.

„Astăzi anunțăm startul acestor 150 de baze sportive de mărime naturală, de mărime mare. În dosarul de candidatură ne-am asumat construirea a 400 de terenuri de sport, de măsuri mici, însă după o consultare cu Federația Română de Fotbal, am văzut că este foarte important pentru dezvoltarea fotbalului în țara noastră să facem 150 de terenuri de dimensiuni normale. Am făcut o listă împreună cu Federația Română de Fotbal, ținând cont de programul de dezvoltare a fotbalului românesc pe care îl are Federația. Am făcut 175 de solicitări către localitățile care au fost alese pentru a se construi aceste terenuri. Din cele 175 am primit de la 135 documentații, dintre care 92 sunt în regulă. Noi sperăm ca în perioada următoare și celalte până la 135 să fie terminate și lipsurile să fie completate”, a afirmat Gică Popescu, într-o conferință de presă susținută alături de ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu.

El a vorbit și despre solicitările făcute pentru bazele sportive mici din țară, precizând că în program au fost prevăzute și 6 tereburi pentru nevăzători.

„Pe lângă cele 150 de baze de mărimi naturale, terenuri care eu sper să fie folosite de Federație în acest program de dezvoltare pe care îl au de îndeplinit. S-au mai solicitat încă 125 de baze mici, pe care dorim să le facem în școli. Din cele 125, am primit răspuns pozitiv de la 97 de locații pe care le-am cerut. 71 sunt în regulă. Sperăm ca în perioada următoare celelalte să fie în regulă și să putem demara. Au fost în acest program propuse 6 terenuri pentru nevăzători. Trei au fost ok, celelalte trei terenuri nu se vor realiza din cauza faptului că cei solicitați nu au dorit să construiască aceste terenuri”, a explicat Gică Popescu.

Acesta a mai spus că dacă va fi modernizat Aeroportul Băneasa, atunci asumările guvernamentale vor fi îndeplinite în proporție de 100%.

„Cu îndeplinirea acestui obiectiv, eu care coordonez proiectul Euro 2020, vreau să vă anunț că în proporție de 95% au fost îndeplinite toate asumările guvernamentale pe care le-am făcut în dosarul de candidatură. Mai avem un singur obiectiv de îndeplinit și acela este modernizarea Aeroportului Băneasa, a cărui documentație este pe SICAP și Guvernul a primit ofertanții. În momentul în care și acest obiectiv va fi îndeplinit eu vă spun că în proporție de 100% toate asumările pentru proiectul EURO 2020 vor fi îndeplinite”, a conchis Popescu.

La rândul său, vicepremierul și ministrul Dezvoltării Daniel Suciu a declarat că cele 400 terenuri de spor se ridică la o valoare de aproape 300 de milioane euro.

„Cele 400 de terenuri de sport, de fapt 150 mari, 100 mici, valoare estimată este de 298 milioane de euro. Practic 300 milioane de euro este efortul bugetar. Timpul de execuție la baza sportivă mare e de 9 luni de zile, așa cum a fost asumat el prin caietul de sarcini, la baza sportivă mică 6 luni de zile, astfel încât imediat ce vom centraliza tranșa de propuneri și solicitări pe care le-am făcut în teritoriu se vor organiza licitațiile grupate pe zone, astfel încât anul viitor să avem foarte multe dintre aceste baze sportive funcționale. Fac mențiunea că noi amândoi suntem microbiști, dar bazele sportive mari pot fi folosite și pentru alte sporturi, baschet, volei. Sunt baze sportive cele mai multe dintre ele multifuncționale”, a explicat Daniel Suciu.