Dani Alves, Brazilia: "Nu sunt de acord cu Messi, care spune că turneul Copa America a fost cumpărat"

Dani Alves, căpitanul naționalei Braziliei, a vorbit despre declarația fostului coleg de la Barcelona, Lionel Messi, după victoria în fața selecționatei Peru, scor 3-1, din finala Copa America, transmite Mediafax.





VIDEO Brazilia a câștigat Copa America (3-1 în finala cu Peru)







Argentinianul a avut o nouă reacție după ce a naționala "pumelor" a câștigat finala mică a turneului. Decarul blaugrana a spus că este o competiție coruptă și că totul a fost un blat pentru ca trofeul să ajungă în vitrina brazilienior.



"Este o zi specială pentru noi și o să ne concentrăm pe a sărbători acest lucru, tot ce pot să spun este că nu sunt de acord cu el (n.red. - cu Messi, care a declarat că turneul Copa America este corupt și că s-au făcut aranjamentele să câștige Brazilia). Am muncit foarte mult să obținem acest trofeu. Pot să înțeleg că este supărat, dar sunt de acord că a fost jocurile au fost cumpărate. Efortul pe care l-am depus pentru a câștiga a fost foarte mare", a spus Dani Alvev, la finalul partidei cu Peru.



În urma câștigării acestui trofeu, fostul jucător al campioanei Franței, PSG, a ajuns la 40 de trofee în palmares, dintre care cinci cu naționala Braziliei: de două ori Copa America, de două ori Cupa Confederațiilor și un trofeu la U20, Campionatul Mondial.



Dacă Dani Alves a fost blând în exprimare vis-a-vis de reacția lui Messi, colegii lui din naționala Braziliei "nu l-au iertat" pe argentinian. Marquinhos a declarat că este "frustrant" că Messi a criticat arbitrajul și a precizat că argentianul "a pierdut și trebuie să accepte acest lucru".



"Arbitrii au dictat de multe ori multe decizii în favoarea lui atât la Barcelona, cât și în naționala Argentinei și atunci nu a mai vorbit despre corupție", a spus fundașul Braziliei, care a mai continuat:



"El a pierdut și trebuie să accepte acest lucru. Și noi am pierdut turnee, am pierdut la Campionatul Mondial în fața Belgiei, după ce am făcut un joc bun, dar Belgia s-a apărat și a câștigat. Trebuie să știi să pierzi".



Thiago Silva a vorbit și el despre declarațiile lui Messi



"Este dificil să îl comentezi pe Messi, când unul suferă o înfrângere uită de responsabilitățile lui și dă vina pe alții. El nu a spus-o din răutate, dar a spus-o. A ieșit din gura lui", a spus jucătorul PSG-ului, care a amintit meciul între echipa sa și Barcelona din Liga Campionilor, atunci când gruparea blaugrana a câștigat cu 6-1. Thiago Silva a precizat că atunci campioana Spaniei a fost ajutată de arbitrii, dar că niciun jucător al parizienilor nu a ieșit în public să facă astfel de acuzații.



Messi: 'Ni s-a făcut o nedreptate pe toată durata Copei America"



Argentina a câştigat, sâmbătă, 6 iulie, la Sao Paulo, finala mică a Copa America 2019, scor 2-1, în faţa celor de la Chile. Messi şi Gary Medel au fost eliminaţi în prima repriză. Totul s-a petrecut în minutul 37 al meciului, cei doi s-au contrat, iar arbitrul i-a eliminat pentru comportament nesportiv. La finalul jocului, Leo Messi a criticat întreaga competiţie.



"Noi nu trebuie să facem parte din această corupţie. Ni s-a făcut o nedreptate pe toată durata Copei America", a tunat Messi, care a comentat şi faza eliminării: "Medel joacă mereu la limită. Cred că un cartonaş galben pentru fiecare dintre noi la acea fază era mult mai indicat. Important este că echipa mea a câştigat la final şi a terminat bine ediţia din acest an a Copei America. Poate că mi s-a trimis mie factura pentru ceea ce am zis, cine ştie".



"Eu plec liniştit de aici, cu capul sus şi mândru de această echipă care a dat totul pentru Argentina. Sper ca acest grup de jucători să primească respectul cuvenit, pentru că are multe de oferit. Cred că Brazilia va câştiga turneul. Dar sper ca arbitrii şi VAR-ul să lase Peru să joace. Rămânerea lui Lionel Scaloni la naţională ne dă linişte şi sper ca aşa să fie", a încheiat Messi.



În urma acestor declarații, Messi va primi o amendă și probabil sancționarea din echipa națională a Argentinei, între două și patru meciuri, scrie marca.com.