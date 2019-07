CM Fotbal feminin: Megan Rapinoe (SUA), desemnată cea mai bună jucătoare a competiției

Rapinoe a intrat totodată în posesia trofeului rezervat golgheterei competiţiei. Ea a înscris în total şase goluri de la debutul competiţiei, la fel ca şi compatrioata sa Alex Morgan şi englezoaica Ellen White, însă a primit trofeul deoarece reuşitele sale au fost realizate într-un timp mai scurt petrecut pe teren.



În timpul finalei de duminică, Megan Rapinoe a deschis scorul după o oră de joc, în urma unui penalty acordat după consultarea arbitrajului video. Americanca a strălucit în optimile de finală, împotriva Spaniei, precum şi în partida din sferturile de finală, în faţa Franţei, în care a reuşit câte o "dublă", înainte de a rata semifinala cu Anglia, din cauza unei accidentări.



În afara terenului, Rapinoe s-a remarcat prin angajamentul său împotriva discriminării şi a anunţat că va refuza să meargă la Casa Albă, în cazul unei invitaţii din partea lui Donald Trump, afirmând că preşedintele "nu luptă pentru aceleaşi lucruri ca şi noi".



