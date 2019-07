VIDEO Infantino şi Macron au fost huiduiţi de public la ceremonia de premiere a câştigătoarelor Cupei Mondiale la fotbal feminin

​Publicul prezent la stadionul din Lyon, duminică, la finala Cupei Mondiale la fotbal feminin, i-a huiduit pe preşedintele FIFA, Gianni Infantino, şi pe preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la ceremonia de premiere. Fanii americani cer drepturi egale cu cele din fotbalul masculin pentru echipa feminină, care a câştigat pentru a patra oară CM, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Echipa SUA s-a impus în finală în faţa naţionalei Olandei, scor 2-0.

Macron şi Infantino au fost trataţi cu ostilitate de suporteri când se apropiau de podiumul pe care a avut loc ceremonia, spre deosebire de Megan Rapinoe, primită ca o eroină de zecile de mii de spectatori. Ea fost desemnată cea mai bună jucătoare de la Cupa Mondială 2019.

Căpitanul naţionalei SUA, principala voce din fotbalul feminin care a cerut drepturi egale, a înscris duminică un gol din penalti, lovitură de la 11 metri acordată după consultarea VAR (’61). Opt minute mai târziu, Rose Lavelle a stabilit scorul final, 2-0. Pentru americance este al patrulea titlu mondial, după cele obţinute în 1991, 1999 şi 2015.

Sâmbătă, Megan Rapinoe a criticat FIFA, spunând că forul nu respectă fotbalul feminin. Ea a precizat că este incredibil faptul că FIFA a permis ca în aceeaşi zi cu finala CM la fotbal feminin să aibă loc şi finalele Copa America şi Gold Cup.



“Equal pay” chants all around the stadium as FIFA President Gianni Infantino enters the pitch.#FIFAWWC #USANED pic.twitter.com/4v9MXpsqug