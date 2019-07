Copa America: Messi nu a participat la decernarea medaliilor de bronz şi a criticat dur arbitrajul: "Nu trebuie să facem parte din această corupţie"

Atacantul Lionel Messi nu a participat, sâmbătă, la decernarea medaliilor de bronz la Copa America, după finala mică, Argentina - Chile, scor 2-1. Zgârcit în declaraţii şi fără să spună lucruri deosebite de obicei la interviurile după meciuri, Messi s-a dezlănţuit la adresa arbitrajelor care, crede el, au favorizat gazda competiţiei, Brazilia, scrie News.ro.





"Nu am mers pe podium pentru că nu trebuie să facem parte din această corupţie şi lipsă de respect. Meritam mai mult, dar nu ne-au lăsat să fim în finală. Corupţia şi arbitrii nu i-au lăsat pe oameni să se bucure şi fotbalul a fost ruinat. Corupţia şi arbitrii nu ne-au lăsat să fim în finală. Trebuie spus adevărul. Brazilia campioană? Fără îndoială. Cred că toate jocurile sunt făcute pentru Brazilia. Să sperăm că arbitrii şi VAR-ul nu vor influenţa şi Peru va putea să să joace, deoarece au echipă să o o facă. Dar văd asta ca fiind dificil", a declarat Messi, potrivit metro.co.uk.



Jucătorul Barcelonei face referire la faptul că VAR-ul nu a funcţionat la meciul Brazilia - Argentina, scor 2-0, din semifinale, la două faze litigioase, din cauza interferenţelor provocate de serviciul de securitate al preşedintelui brazilian Jair Bolsonaro, prezent în tribune.



Messi a criticat arbitrajul şi după partida cu Brazilia. Acum, el consideră că a fost eliminat în finala mică din cauza acelor critici.



"Eu am plătit probabil nota, azi. Cu un cartonaş galben, totul ar fi fost reglat. Spun întotdeauna adevărul şi sunt cinstit, de aceea sunt liniştit. Dacă vor exista repercusiuni după ceea ce spun, nu este vina mea. Cartonaşul roşu, cred eu, este din cauza a ceea ce am spus", a afirmat el, potrivit AFP.



Reprezentativa Argentinei a câştigat, sâmbătă, la Sao Paulo, finala mică a competiţiei Copa America, scor 2-1 cu Chile. Lionel Messi şi Gary Medel au fost eliminaţi în prima repriză.



Au marcat Aguero ’12 şi Dybala ’22. Pentru Chile a înscris Vidal, în minutul 59, din penalti.



Messi, de la argentinieni, şi Gary Medel, de la chilieni, au fost eliminaţi pentru comportament nesportiv, în minutul 37. Totul a pornit de la o fază la care mingea a ieşit în afara terenului, protejată de Medel, iar Messi l-a lovit în spate cu mâna şi l-a împins pe chilian. Medel a reacţionat nervos lovindu-l cu capul şi cu pieptul pe Lionel Messi, care a încercat să nu mai aibă vreo reacţie.



Duminică, în finala mare se vor întâlni Brazilia şi Peru, la Rio de Janeiro.



Chile a câştigat ediţia trecută a Copa America.







