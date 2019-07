​VIDEO Argentina, locul 3 la Copa America (2-1 cu Chile) / Lionel Messi şi Gary Medel au fost eliminați în minutul 37

Argentina a încheiat Copa America pe locul trei, după ce a învins-o în finala mică pe Chile, scor 2-1, pe Arena Corinthians din Sao Paolo. Cel mai controversat moment al partidei s-a petrecut în minutul 37, când Lionel Messi şi Gary Medel au primit cartonaș roșu.

Argentinienii conduceau deja cu 2-0 după golurile lui Aguero (12') şi Dybala (22'), când a avut loc conflictul dintre Messi și Medel.



Totul a pornit de la o fază la care Medel încerca să protejeze mingea să iasă afară, în timp ce Messi l-a îmbrâncit pe chilian la linia de margine. Gestul lui Messi l-a înfuriat pe Medel, care l-a lovit cu capul și pieptul pe starul Argentinei. Ambii jucători au primit cartonaș roșu și au fost eliminați.



Pentru Lionel Messi este doar al doilea cartonaș roșu al carierei. Precedentul a fost încasat la meciul de debut pentru naționala Argentinei, contra Ungariei. Atunci a fost eliminat la doar 44 de secunde de la intrarea pe teren, după ce și-a lovit intenționat cu piciorul un adversar care l-a tras de tricou.



Chile a redus din diferență în minutul 59, după ce Vidal a transformat un penalty. S-a terminat 2-1 pentru Argentina, care încheie competiția pe locul trei. Argentina are 14 trofee în Copa America, în timp ce Chile are două, ambele câștigate la ultimele ediții (2015 și 2016).



Finala mare va avea loc duminică, de la ora 23:00 (ora României), între Brazilia și Peru, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro.



Vezi mai jos conflictul dintre Messi și Medel:

WATCH: Messi and Gary Medel receive a red card each for improper misconduct pic.twitter.com/xBVYXzElSk

Imagine getting a red card for this. What exactly did Messi do here??#ARG #CHI #ARGCHE #CopaAmerica pic.twitter.com/J4F3sjcnUE