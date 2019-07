Arjen Robben s-a retras din fotbal la 35 de ani

În perioada petrecută la Bayern Munchen, Arjen Robben a câştigat 19 trofee, printre care o Ligă a Campionilor. De-a lungul carierei, Robben a cucerit: de două ori Premier League, o dată La Liga, de opt ori Bundesliga. În total, dacă punem la socoteală şi cupele din Germania, Anglia, Spania, Robben a ridicat deasupra capului 38 de trofee. Aici sunt incluse şi cele individuale. Spre exemplu, în 2014 a fost numit personalitatea sportivă a anului, în Olanda.





"Am stat mult pe gânduri în ultima vreme. Aşa cum ştie toată lumea, am preferat să nu mă grăbesc să iau o decizie după ultimul meu la Bayern. Acum însă, am decis să pun capăt activităţii mele de fotbalist profesionist. Este fără îndoială cea mai dificilă decizie pe care am luat-o în cariera mea! O decizie în care s-au luptat ceea îmi spunea mintea şi ceea ce dorea inima.





a fost mesajul lui Arjen Robben, potrivit Este vorba de plăcerea de a juca şi sentimentul că încă mai eşti capabil să controlezi lumea faţă de realitatea în care nu mai eşti puştiul de 16 ani care habar nu avea ce înseamnă o accidentare şi în care realizezi că nu toate merg aşa cum îţi doreşti. În acest moment sunt sănătos şi în formă şi sper să rămân la fel. Mă opresc definitiv din fotbal, dar aşa e mai bine!",, potrivit DigiSport

Arjen Robben a început fotbalul în ţara natală, la FC Groningen. În 2002 a fost cumpărat de PSV Eindhoven în schimbul a 4.3 milioane de euro, iar în 2004 a fost adus la Chelsea, pentru 18 milioane de euro. După trei ani petrecuţi la Londra a fost cedat la Real Madrid, pentru 35 de milioane de euro. În 2009 a semnat cu Bayern Munchen, care a achitat 25 de milioane pentru transferul său de la Real Madrid. Robben a strâns 309 meciuri pentru Bayern, reuşind să înscrie 144 de goluri şi să paseze decisiv în 101 rânduri.