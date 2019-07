​OFICIAL Frank Lampard, antrenor la Chelsea pentru următorii trei ani

Lampard a jucat la Chelsea pe postul de mijlocaş timp de 13 ani, perioadă în care a câştigat în special trei titluri şi Liga Campionilor. Sezonul trecut, la prima sa experienţă ca antrenor, fostul internaţional englez a ratat ascensiunea în Premier League cu Derby County, pe care a dirijat-o până la barajul de promovare.

''Sunt extrem de mândru că revin la Chelsea ca antrenor principal. Toată lumea ştie cât de mult iubesc acest club şi istoria pe care am împărtăşit-o. Unica mea preocupare este acum să pregătesc echipa pentru sezonul ce vine'', a declarat Lampard într-un comunicat.

Lampard îi succede în postul de antrenor italianului Maurizio Sarri, care a câştigat în ultimul sezon Europa League. Tehnicianul italian a plecat de la Chelsea, după un singur sezon, la Juventus Torino.

'He belongs to the Blues.' \uD83D\uDC99



Put your sound \uD83D\uDD1B for this! #WelcomeHomeFrank pic.twitter.com/sM6siU6hrf