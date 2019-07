Lionel Scaloni, selecţioner Argentina: "Am făcut un meci mare şi am fost superiori Braziliei"

Copa America





"Niciunul din jucătorii mei nu trebuie să plece capul. Noi am făcut un meci mare şi am fost superiori Braziliei", a afirmat antrenorul în vârstă de 41 de ani la finalul meciului de marţi, de la Belo Horizonte.



"Dacă reuşim să înţelegem că uneori, chiar şi la înfrângere, putem ieşi câştigaţi, cu lucruri pozitive, atunci înseamnă că am făcut un mare pas înainte", a declarat Scaloni, care a aliniat pentru prima oară acelaşi 11 titular în decurs de două meciuri după preluarea selecţionatei "Albiceleste", în august 2018.



"Noi am lăsat o bună imagine pentru viitorul acestei selecţionate", a adăugat tehnicianul.



Selecţionata Braziliei s-a calificat în finala turneului Copa America, învingând cu scorul de 2-0 reprezentativa Argentinei, în marele derby al fotbalului sud-american (Superclassico), disputat marţi seara pe stadionul Mineirao din Belo Horizonte, în faţa a 55.947 de spectatori.



În absenţa starului Neymar (accidentat), eroul gazdelor a fost Gabriel Jesus, atacantul lui Manchester City, care a reuşit deschiderea scorului în prima repriză (19), iar apoi a pasat decisiv la cel de-al doilea gol al Selecao, marcat de Roberto Firmino, jucătorul lui Liverpool (71).



Brazilia va disputa astfel o nouă finală în Copa America după o pauză de 12 ani, urmând să înfrunte duminică, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, câştigătoarea celei de-a doua semifinale, dintre Chile şi Peru, programată miercuri seara.