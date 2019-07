Messi acuză arbitrajul după înfrângerea cu Brazilia: "Nu au fost mai buni ca noi. Arbitrul i-a favorizat tot meciul"

Copa America

Argentina a părăsit Copa America în semifinale, fiind învinsă cu 2-0 de Brazilia. Lionel Messi pune înfrângerea echipei sale pe seama arbitrajului, considerând că brazilienii au fost favorizați. "Nu au fost mai buni ca noi în joc. Tot meciul, arbitrul i-a favorizat", a declarat starul Barcelonei.



"Am avut ocazii, balonul a lovit bara, au fost situaţii de gol în şase metri, dar au fost şi penaltiuri neacordate. Golul al doilea a venit după un penalti care nu ne-a fost acordat. Arbitrul ne-a dat multe cartonaşe galbene (n.r. - cinci), dar nu a vrut să cosulte VAR-ul. Este incredibil. Tot meciul, arbitrul i-a favorizat. Am făcut un meci mare. Dincolo de rezultat, am demonstrat că suntem la înălţimea competiţiei. Nu au fost mai buni ca noi în joc", a declarat Messi, potrivit lefigaro.fr.



Starul Barcelonei nu are de gând să se retragă a doua oară din naţională, aşa cum a făcut-o după Cupa Mondială din 2018.



"Dacă va trebui să ajut într-un fel sau altul, o voi face. Mă simt bine în acest grup. Avem o generaţie nouă bună, care a arătat că iubeşte echipa naţională. Avem un viitor frumos, cu jucători buni care au nevoie de timp. Trebuie să-i respectăm", a precizat Messi.



Brazilia a învins, marţi, la Belo Horizonte, cu scorul de 2-0 (1-0), reprezentativa Argentinei, în semifinalele Copei America. Gabriel Jesus '19 şi Firmino '71 au marcat golurile succesului brazilian.





Partida a fost condusă la centru de Roddy Zambrano (Ecuador).





Gazdele competiţiei vor întâlni în finală învingătoarea dintre Chile şi Peru, meci care va avea loc la Porto Alegre, miercuri (joi, de la ora 03.30, ora României).





Finala mică a turneului va avea loc sâmbătă, la Sao Paulo, iar campioana va fi stabilită după finala de duminică, de la Rio de Janeiro, scrie News.ro.