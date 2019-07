George Puşcaş: "Cred că şi alţi colegi ai mei meritau să fie incluşi în echipa turneului final"

Atacantul George Puşcaş a declarat, marţi, că şi alţi colegi ai lui ar fi meritat să fie incluşi în echipa turneului final al Campionatului European de tineret, informează frf.ro, conform News.ro.

”Este meritul echipei, am arătat că am meritat să fim între cele mai bune patru formaţii ale Europei la Under 21. Este o mândrie să reprezint România şi cred că şi alţi colegi ai mei meritau să fie incluşi în echipa turneului final”, a declarat pentru www.frf.ro, George Puşcaş.George Puşcaş a încheiat pe locul doi în clasamentul golgheterilor competiţiei, cu patru reuşite. Pe prima poziţie s-a clasat jucătorul Germaniei, Luca Waldschmidt, cu şapte goluri înscrise.Titular în atacul României în toate cele patru partide disputate, Puşcaş se află în primul 11 alături de jucătorii celor două finaliste ale competiţiei: Germania (şase jucători), şi Spania (4 jucători).Nubel (Germania) – Klostermann (Germania), J.Tah (Germania), Vallejo (Spania), Henrichs (Germania) – Ruiz (Spania), Dahoud (Germania) – Olmo (Spania), Waldschmidt (Germania), Ceballos (Spania) – Puşcaş (România)În finala Campionatului European de Tineret, disputată pe 30 iunie la Udine, Spania s-a impus cu 2-1 în faţa Germaniei, cucerind titlul pentru a cincea oară.