Gică Popescu, despre naționala lui Cosmin Contra: "Nu e ce trebuie. Jucăm lungă şi după ea, niciodată nu vom face performanţă aşa"

Gică Popescu, fost component al "Generaţiei de Aur", a făcut o analiză a jocului arătat de naționala condusă de Cosmin Contra, fiind de părere că tactica abordată nu este una potrivită pentru jucătorii români. "Pentru mine, naţionala nu e ce trebuie. Jucăm lungă şi după ea, niciodată nu vom face performanţă aşa", a spus Popescu, la Digi Sport. În plus, "Baciul" a vorbit despre importanța promovării tinerilor și despre integrarea puștilor lui Mirel Rădoi la prima reprezentativă.





"Pentru mine, naţionala nu e ce trebuie. Joacă un fotbal care nu i se potriveşte jucătorului român. Jucăm lungă şi după ea, niciodată nu vom face performanţă aşa. Noi suntem înzestraţi tehnic, nativ, avem nevoie de altă tactică. Am încercat să ne batem pe sus cu suedezii, acum, în preliminarii. Nu avem cum să facem faţă cu sistemul ăsta, lungă şi după ea. Dar repet, e doar părerea mea, nu vreau să supăr pe nimeni. Când ai jucători cu calitate, e normal să vrei să ţii tu mingea. Nu ăsta e fotbalul românesc, noi avem fantezie, balonul trebuie să fie la noi, noi să construim", a spus Gică Popescu, potrivit Digi Sport.





Tătăruşanu, singurul care merită să fie la prima reprezentativă titular în faţa puştilor lui Rădoi





"E greu să îl scoţi pe Tătăruşanu din poartă acum. Eu aşa văd, el e singurul pe care nu poţi să îl scoţi din primul "11" pentru a băga pe cineva de la U21. Pe restul nu îi văd, nici măcar pe Chiricheş sau pe Stanciu. Primul a avut probleme medicale, al doilea are probleme la echipa de club", a mai spus Popescu.





"O generaţie care nu lasă nimic în urmă nu are cum să fie regretată"





"O generaţie care nu lasă nimic în urmă nu are cum să fie regretată. Cei care sunt acum, când pleacă, lasă ceva în urmă? Noi nu trebuie să ne mulţumim cu o calificare la un Campionat European în 10 ani de zile (n.r.Euro 2016). Ar fi fost aşa dacă nu ne-am fi calificat niciodată şi acea calificare rămânea în istorie. Dar noi am fost obişnuiţi la fiecare doi ani să avem o calificare. Asta înseamnă performanţă", a precizat Popescu, fost component al "Generaţiei de Aur".





Importanţa promovării tinerilor







"Poate nu poţi face o echipă naţională doar din copii de 19 şi 20 de ani. Dar nu trebuie să te uiţi în paşaport când faci selecţia, asta am învăţat când am fost la Ajax şi i-am studiat. Ei pun în balanţă: e mai bun ăla de 16 ani decât cel de 30? Da. Atunci joacă primul. Eu cred că cei mai mulţi dintre titularii de la Euro 2019 ar trebui să intre în planurile selecţionerului. Îi iei şi nu te uiţi la vârstă, pentru că au demonstrat deja. Lasă vârsta şi experienţa, vezi cine e mai bun. Contra e într-o situaţie grea, pentru că e într-o campanie, dar eu aş risca. Merită copiii ăştia să le dai şansă? Merită, rişti încă o calificare, am ratat atâtea. Dar în următoarea campanie vor avea o cu totul altă experienţă", a mai spus fostul jucător al Barcelonei.





"Noi în 1990 aveam toţi 20-22 de ani. 7 din primul 11 aveau vârsta asta. Şi ne-am dus şi am ieşit din grupe. Şi asta ne-a ajutat enorm ulterior", a concluzionat Gică Popescu.



Naționala de fotbal a României va juca următorul meci din preliminariile Euro 2020 la 5 septembrie, pe teren propriu, contra Spaniei. După patru etape disputate, echipa lui Cosmin Contra se află pe locul trei în Grupa F, la egalitate de puncte (7) cu Suedia, ocupanta poziției secunde. Lider este Spania, cu 12 puncte.





23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.)

26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73)

7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – România 2-2 (T. Elyounoussi 56, Ødegaard 70 / Keșerü 77, 90+2), Suedia – Malta 3-0 (Quaison 2, Claesson 50, Isak 81)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2 (Johnsen 49, 83), Malta – România 0-4 (Puşcaş 7, 29, Chipciu 34, Man 90+1), Spania – Suedia 3-0 (Ramos 64-pen., Morata 85-pen., Oyarzabal 87)

Au mai rămas de disputat: