Euro Under 21: Fabian Ruiz, cel mai bun jucător al turneului final

Mijlocaşul spaniol Fabian Ruiz a fost desemnat cel mai bun jucător al Campionatului European de tineret, încheiat duminică, în Italia, transmite News.ro.





Ruiz a fost desemnat cel mai bun jucător de un gurp de tehnicieni format din Peter Rudbaek din Danemarca, Mixu Paatelainen din Finlanda, Thomas Schaaf din Germania, John Peacock din Anglia, Dany Ryser din Elveţia şi Gines Melendez Sotos din Spania.



Jucătorul de 23 de ani a marcat două goluri la turneul final, unul în meciul cu Polonia, scor 5-0, în Grupa A şi altul în finala de duminică, disputată împotriva Germaniei.



În vara anului 2018, Napoli a plătit 30 de milioane de euro, reprezentând clauza de reziliere a contractului lui Fabian Ruiz cu Betis Sevilla.



La Napoli, el a jucat deja 40 de meciuri în toate competiţiile. Fabian Ruiz a intrat şi în vederile selecţionerului reprezentativei de seniori a Spaniei, Luis Enrique. Ruiz a strâns două selecţii la prima reprezentativă.



Reprezentativa Spaniei a câştigat pentru a cincea oară Campionatul European under 21, învingând cu scorul de 2-1 naţionala Germaniei, duminică, în finala ediţiei din acest an a competiţiei.



La Udine, golurile învingătorilor au fost marcate de Fabian Ruiz ‘8 şi Dani Olmo ’69. Pentru Germania a înscris Amiri, în minutul 88.



Spania şi Germania au jucat finala şi la ediţia trecută, în 2017, când câştigători au fost germanii, cu scorul de 1-0.



În acest an, naţionala Germaniei a trecut în semifinale de România, cu scorul de 4-2. Spaniolii i-au eliminat în penultimul act pe francezi, scor 4-1.



Spania a mai câştigat Euro-under 21 în 1986, 1998, 2011 şi 2013.