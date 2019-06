VIDEO Răzvan Lucescu, după ce a semnat cu Al Hilal: "Trebuie să demonstrez că ştiu să câştig respectul oamenilor"

Tehnicianul Răzvan Lucescu a declarat, duminică, după ce a semnat un contract cu Al Hilal, că probabil mulţi fani nu ştiu nimic despre el, dar vine împreună cu staful său ca să dea totul şi va trebui să demonstreze că ştie să câştige respectul oamenilor, informează News.ro.

“În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru încredere, vreau să vă mulţumesc pentru oportunitatea oferită de a fi antrenorul celei mai cunoscute echipe din Asia. Ştiu să aici există o pasiune imensă pentru această echipă, ştiu că aşteptările sunt uriaşe şi simt o mare responsabilitate. Eu şi staful meu vom veni să dăm totul, toată inima, tot sufletul, să avem un sezon foarte bun şi să le aducem bucurie tuturor fanilor care susţin Al Hilal. Ştiu că poate mulţi dintre ei nu ştiu nimic despre mine, vin dintr-o altă ţară, din altă competiţie, dintr-o cultură diferită şi trebuie să le arăt tuturor, să demonstrez împreună cu secunzii mei că ştim să câştigăm respectul oamenilor”, a spus Lucescu.

Lucescu, care s-a despărţit zilele trecute de echipa PAOK Salonic, a semnat la Paris un contract valabil doi ani.

Tehnicianul şi staful său se vor alătura echipei marţi, în cantonamentul din Austria.

