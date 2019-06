Jucătorul de 33 de ani a revenit în ţara natală şi a semnat un contract cu echipa campioană LDU Quito.

Valencia a fost transferat în 2009 de la Wigan şi a jucat 338 de meciuri pentru Manchester United.

Contractul lui cu Manchester United expira în vară.

It’s such a honor to be part of LDU now! You already give my heart joy! @LDU_Oficial \U/ ❤ pic.twitter.com/ReVIMlGrZH