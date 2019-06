​​VIDEO Copa America: Chile, în semifinale după ce a învins Columbia la lovituri de departajare

Chile, in semifinalele turneului Copa America

Reprezentativa statului Chile s-a calificat în semifinalele turneului Copa America, după ce a învins cu 5-4 la loviturile de departajare selecționata Columbiei. Partida a avut loc la Sao Paulo.





Chile a marcat de două ori în timpul regulamentar, însă ambele reușite au fost anulate după consultarea arbitrajului video. Aranguiz a crezut că a deschis scorul în minutul 17, însă arbitrul a văzut un ofsaid la începutul fazei, iar golul lui Vidal ('70) a fost anulat pentru un henț al lui Maripan.

Vidal, Vargas, Pulgar, Aranguiz și Sanchez au înscris pentru Chile, în timp ce Rodriguez, Cardona, Cuadrado și Mina au marcat pentru columbieni. William Tesillo a fost singurul care a ratat.





Meciul a început cu o întârziere de 20 de minute, din cauza ambuteiajelor din Sao Paulo care au făcut ca autobuzul chilienilor să nu ajungă la timp la stadion.





"Am făcut un meci mare împotriva unei mari echipe. Golurile noastre au fost greșit anulate de VAR, dar am rămas concentrați și am meritat să câștigăm", a declarat Arturo Vidal, la finalul partidei, potrivit AFP.





Pentru un loc în finală, Chile se va duela cu învingătoarea partidei dintre Uruguay și Peru, care are loc sâmbătă, începând cu ora 22:00 (ora României), la Salvador.

După ce a fost eliminată la penaltiuri de Brazilia în optimile Mondialului din 2014, naționala de fotbal a statului Chile a câștigat de două ori titlul continental (2015 și 2016) în fața Argentinei, demonstrând că are sângele mai rece la loviturile de departajare.