OFICIAL Răzvan Lucescu s-a despărţit de PAOK: "Plec având certitudinea că echipa are mentalitatea, puterea şi calitatea să continue să câştige trofee"

Clubul PAOK Salonic a anunţat, pe site-ul oficial, că se desparte de tehnicianul Răzvan Lucescu, informează News.ro.

"PAOK anunţă încheierea colaborării cu Răzvan Lucescu. Tehnicianul român a activat o clauză cu privire la încheierea anticipată a înţelegerii", se arată pe site-ul grupării elene.

Răzvan Lucescu a declarat că decizia de a părăsi PAOK a fost dificilă. "Am petrecut la PAOK cei mai buni doi ani din viaţa mea. Împreună am demonstrat că avem puterea să trecem peste orice dificultate. (…) Le mulţumesc în primul rând domnului Ivan Savvidis şi familiei sale pentru încrederea şi dragostea lor pentru PAOK, lui Makis Gagatsis, Mariei Goncareva şi întregii conduceri pentru cooperare, tuturor celor care au muncit zilnic şi din greu alături de mine la baza de pregătire, pentru dăruire. Aş vrea să le mulţumesc jucătorilor mei fantastici şi tuturor fanilor PAOK pentru susţinerea lor imensă. Plec având certitudinea că PAOK are mentalitatea, puterea şi calitatea să continue să câştige trofee, pentru că le merită", a afirmat Lucescu, într-un comunicat postat pe site-ul clubului.





Vineri, presa din Grecia anunţa că Răzvan Lucescu urma să părăsească PAOK Salonic şi că tehnicianul are o ofertă din Arabia Saudită, de la Al Hilal.





În vârstă de 50 de ani, Răzvan Lucescu a reuşit eventul cu PAOK Salonic în sezonul trecut în Grecia.