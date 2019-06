Ionuţ Radu: "La finalul partidei am simţit că îmi intră un cuţit în inimă. Ne-am dat seama că am readus speranţa în fotbalul românesc"

Radu a precizat că tricolorii U21 au readus speranţa în fotbalul românesc.



“Sunt un român extrem de mândru pentru ceea ce am realizat. Dar rămâne şi puţină dezamăgire pentru că nu am reuşit să ajungem în finală, voiam să fim amintiţi ca fiind cei care nu se mulţumesc cu puţin. Şi pentru asta există şi o mică dezamăgire, dar ne uităm la partea plină a paharului, am obţinut Jocurile Olimpice şi trebuie să fim mândri de asta. Aici toate aspectele contează, detaliile fac diferenţa, poate că şi recuperarea a fost un factor, dar acum nu trebuie să găsim scuze. Noi am venit aici să jucăm fotbal din plăcere şi sunt bucuros că am reuşit să facem oamenii de acasă fericiţi. Fanii sunt sprijinul nostru, stâlpul nostru de susţinere, au fost extraordinari.





La finalul partidei am simţit că îmi intră un cuţit în inimă, pentru că nu-mi venea să cred că aici s-a terminat aventura noastră, dar când am văzut că toată lumea aplaudă şi toată bucuria din sufletele lor, pe care ne-au arătat-o a fost ceva incredibil şi uşor-uşor ne-am revenit şi ne-am dat seama de ceea ce am realizat, ne-am dat seama că am readus speranţa în fotbalul românesc, în toţi românii şi pentru asta suntem mândri. Promitem că se vor bucura mulţi ani de acum încolo”, a spus Ionuţ Radu la FRF TV.



Întrebat dacă a mai jucat în condiţii de caniculă, cum s-a disputat partida cu Germania, el a răspuns: “Mai jucam când eram în spatele blocului şi eram copil şi nu voiam să intru în casă, stăteam toată ziua afară”.



România a fost învinsă, joi, la Bologna, cu scorul de 4-2 (1-2), de Germania, în semifinalele Campionatului European de tineret. Tinerii "tricolori" au condus la pauză, cu 2-1. Două lovituri libere în finalul meciului i-au calificat pe germani în finală. Au marcat: Puşcaş '26 (p), '44 / Amiri '21, '90+4, Waldschmidt '51 (p), '90.