Mirel Rădoi: "După această poveste am învăţat că nu ni se va da nimic gratis"

"Nu am regrete, pentru că eu cred că meciul din seara asta a fost unul simplu cu două momente decisive spre finalul primei reprize. Nubel a salvat un cap al lui Puşcaş şi puteam să intrăm cu un avantaj mai mare. Ne-ar fi fost mult mai uşor de gestionat repriza a doua, după care repriza a doua cu acel moment nefericit, cu acea decizie de penalti. Nu ştiu dacă a fost sau nu. Dacă nu ar fi intervenit acel moment, jocul ar fi decurs cum am plănuit.







Am reuşit să strângem zeci de mii de români la stadion şi milioane în faţa televizoarelor. Ne vom aminti de o semifinală, la un pas de finală. După această poveste, va trebui să învăţăm, la fel ca în urmă cu 20 de ani, că nu ni se va da nimic gratis, trebuie să muncim şi să mergem să ne luăm singuri", a declarat Rădoi, la TVR.



România a fost învinsă, joi, la Bologna, cu scorul de 4-2 (1-2), de Germania, în semifinalele Campionatului European de tineret. Tinerii "tricolori" au condus la pauză, cu 2-1. Două lovituri libere în finalul meciului i-au calificat pe germani în finală.



Au marcat: Puşcaş '26 (p), '44 / Amiri '21, '90+4, Waldschmidt '51 (p), '90.