Reacțiile jucătorilor României după eliminarea de la Euro: "E un sentiment de regret, de dezamăgire, dar suntem mândri că am dat tot ce am avut mai bun" - Băluță

Aventura naționalei Under 21 a României la Campionatul European de tineret s-a încheiat în semifinale, după ce a fost învinsă de Germania, scor 2-4. Jucătorii lui Mirel Rădoi rămân însă cu un parcurs de vis la care nimeni nu se aștepta, cu o calificare la JO 2020 și cu sentimentul că au dat tot ce au avut mai bun pentru a ajunge în finală. "E un sentiment de regret, de dezamăgire, dar suntem mândri că am dat tot ce am avut mai bun pe teren" - Tudor Băluță.







Manea: "Am dat totul pe teren, vă pot confirma eu pentru toţi colegii mei"





"Suntem foarte supăraţi pentru acest rezultat, pentru că eu cred că puteam mult mai mult noi, să obţinem un rezultat mai bun. Am dat totul pe teren, vă pot confirma eu pentru toţi colegii mei. Eu cred că jocul s-a rupt la primul lor gol, chiar dacă am revenit, pentru că eu cred că a fost fault la Băluţă. Iar penaltiul lui Hagi eu cred că a fost în afara careului, aşa am văzut eu. Noi am dat totul pe teren şi, prin tot ce am făcut, am făcut câţiva români fericiţi.







Îmi voi aminti cu mare plăcere de acest turneu, e de neuitat, am ajuns în semifinale, unde nimeni nu credea, nu ne dădea nicio şansă. Am un gol în stomac pentru că eu cred că puteam să ajungem până în finală. Trebuie să ţinem capul sus şi să mergem mai departe. Eu nu vreau să găsesc scuze, că a fost cald, că au avut o zi în plus, ăsta a fost rezultatul, şi noi şi ei am jucat pe aceeaşi temperatură. Chiar dacă ei au avut o zi în plus, noi trebuia să câştigăm acest meci.







S-a simţit şi oboseala un pic, mai ales la mine, care am jucat toate minutele, dar eu sunt mândru şi îmi pot privi în ochi colegii şi antrenorul că am dat tot ce a depins de noi", a declarat Cristi Manea, la TVR.









"Suntem puţini dezamăgiţi, dar mergem mai departe. Germania este o echipă bună, dar nu a fost deasupra noastră. Au profitat de greşelile noastre, au avut o zi îl plus şi contează", a declarat Vlad Dragomir.





Cicâldău: "Am încercat să ne închidem la 2-1 şi să jucăm pe contraatac"





"Nu mă pot bucura că am ajuns în semifinală pentru că ştiu că puteam mai mult. Trebuie să recunoaştem că a doua repriză ne-au dominat, am încercat să ne închidem la 2-1 şi să jucăm pe contraatac, dar a venit acel penalti inexistent după părerea mea. Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre acest lucru, dar dacă nu dădea penalti, cred că era cu totul alt joc. Ne pare rău că nu am reuşit să ajungem în finală. Trebuie să privim partea bună a lucrurilor, nu cred că se aştepta nimeni să câştigăm această grupă şi să ajungem în semifinale. Le mulţumim suporterilor că au fost în număr atât de mare şi astăzi şi ne-au susţinut până la finalul meciului", a declarat Alexandru Cicâldău, la TVR.





"Sunt mulţumit de ce am făcut şi ce am realizat. E important că ne-am calificat la Jocurile Olimpice şi sunt bucuros pentru asta", a declarat Andrei Ivan.

Tudor Băluţă: "Ne simţim împliniţi şi mândri că am dat tot ce am avut mai bun pe teren"





“Este un sentiment de regret, de dezamăgire, dar atât s-a putut în toate condiţiile date. Cu toate astea cred că am realizat ceva extraordinar. Ne dorim ca acesta să fie doar un început. Este important să ne menţinem încrederea, să mergem cu capul sus. Atât s-a putut în seara asta. Ne simţim împliniţi şi mândri că am dat tot ce am avut mai bun pe teren şi asta vom face în continuare. Trebuie să rămânem cu capul sus, încrezători, să mergem mai departe motivaţi şi cu dorinţă mai mare de a face rezultate mai bune în continuare”, a spus Băluţă la FRF TV.





România a fost învinsă, joi, la Bologna, cu scorul de 4-2 (1-2), de Germania, în semifinalele Campionatului European de tineret. Tinerii "tricolori" au condus la pauză, cu 2-1. Două lovituri libere în finalul meciului i-au calificat pe germani în finală.





Au marcat: Puşcaş '26 (p), '44 / Amiri '21, '90+4, Waldschmidt '51 (p), '90.