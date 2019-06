George Puşcaş: "Pot plânge de fericire, de tristeţe nu am de ce, am scris istorie"

CE Under 21

Atacantul George Puşcaş a declarat, joi, după eliminarea de la Campionatul European de tineret, că ar putea să plângă de fericire, nu de tristețe, pentru că echipa Under 21 a României a scris istorie.





"Multumesc tuturor. Am dat tot ce am avut mai bun, dar Germania a fost mai bună. Trebuie să fim mândri că azi toţi s-au bucurat pentru noi. Am dat tot ce am avut mai bun. Pot plânge de fericire, de tristeţe nu am de ce, am scris istorie", a declarat Puşcaş la TVR, potrivit News.ro.







România a fost învinsă, joi, la Bologna, cu scorul de 4-2 (1-2), de Germania, în semifinalele Campionatului European de tineret. Tinerii "tricolori" au condus la pauză, cu 2-1. Două lovituri libere în finalul meciului i-au calificat pe germani în finală.



Au marcat: Puşcaş '26 (p), '44 / Amiri '21, '90+4, Waldschmidt '51 (p), '90