VIDEO Golul zilei: Wayne Rooney a adus victoria pentru DC United cu un șut de la 70 de metri

Fostul căpitan al lui Manchester United a trimis balonul în plasă cu un şut de la 70 m distanţă de poarta adversă, în minutul 10 al meciului cu Orlando City (1-0), profitând de faptul că goalkeeper-ul oaspeţilor ieşise în afara careului echipei sale.



Rooney a mai avut o reuşită asemănătoare în 2017, pentru Everton, în cursul partidei cu West Ham United din campionatul Angliei, la trei ani de la memorabilul său gol de la jumătatea terenului, reuşit în tricoul lui United, tot împotriva "Ciocănarilor".



Graţie reuşitei starului englez, DC United a obţinut toate cele trei puncte în partida cu Orlando City şi se menţine pe locul al treilea în clasamentul Conferinţei de Est a MLS.



HOLY CRAP. WAYNE ROONEY WITH A WOLF BLITZER OF A STRIKE FROM INSIDE HIS OWN HALF \uD83D\uDE4C\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 pic.twitter.com/p5BkfnIQXo