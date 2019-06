​VIDEO Faza zilei: Ce vrăji a mai făcut Luis Suarez - A cerut henț la intervenția portarului advers

​Atacant de mare calitate, dar și cu multe gesturi de neînțeles de-a lungul carierei, Luis Suarez a oferit faza zilei la Copa America (Uruguay vs Chile). După ce șutul său din unghi a fost respins cu un reflex bun de portarul advers (n.r. Gabriel Arias), jucătorul Barcelonei a cerut...henț pentru intervenția acestuia. Să se fi schimbat între timp regulamentul, iar portarii nu se mai pot folosi de mâini?

Uruguay vs Chile 1-0/ Edinson Cavani (82)

Programul sferturilor de la Copa America:

Vineri, 28 iunie



Brazilia - Paraguay (Porto Alegre, Arena do Gremio, 03:30)

Venezuela - Argentina (Rio de Janeiro, Maracana, 22:00)



Sâmbătă, 29 iunie



Columbia - Chile (Sao Paulo, Arena Corinthians, 02:00)



Uruguay - Peru (Salvador, Arena Fonte Nova, 22:00)



Aici poți vedea momentul care l-a avut în centrul atenției pe Luis Suarez:





Luis Suarez appealing for a handball from the Chilean goalkeeper \uD83D\uDE02\uD83D\uDE02#CopaAmerica #CHIURU pic.twitter.com/SvO7qBf0jI