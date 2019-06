Selecţionerul Franţei: "România ne-a pus multe probleme prin vitalitatea şi energia sa"

CE Under 21





“România a marcat opt goluri în două meciuri şi am reuşit să o ţinem. În repriza a doua, am controlat, nu am suferit. Ne-ar fi plăcut să avem multe ocazii, să câştigăm uşor meciurile… Dar nu este aşa. Eu îmi scot pălăria în faţa jucătorilor mei, care au o stare de spirit exemplară, deşi au existat accidentări”, a spus Ripoll.



Întrebat dacă Franţa a jucat cu adevărat la victorie împotriva României, în contextul în care ştia că un egal califică ambele echipe, el a răspuns: “Da, da. Bineînţeles. Am avut un start bun, iar apoi această echipă a României ne-a pus multe probleme prin vitalitatea şi energia sa şi am avut o jumătate de oră foarte dificilă. Apoi, în repriza a doua, a fost mai bine pentru noi şi am avut dorinţa de a marca. Nu am reuşit”.



România s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Campionatului European de tineret şi după 56 de ani la Jocurile Olimpice, în urma rezultatului de 0-0, înregistrat, luni, la Cesena, cu Franţa, în ultima etapă a Grupei C. România a câştigat grupa la golaveraj. Şi Franţa merge mai departe, în semifinale, ca echipa cea mai bună de pe locul 2.



În semifinale, joi, România va întâlni Germania, la Bologna, iar Franţa va da piept cu Spania, la Reggio Emilia.



România a participat ultima dată la JO de la Tokyo din 1964. Acum, România va merge tot la Tokyo, la JO din 2020.