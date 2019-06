Rădoi: "Trebuie să continuăm povestea asta frumoasă. Performanţa este puţin umbrită de doi dintre suporteri, care au lovit-o pe soţia lui Cristi Manea"

CE Under 21

Selecţionerul naţionalei under 21, Mirel Rădoi, a declarat luni seară, după calificarea în semifinalele Campionatului European, că această “poveste frumoasă” trebuie să continue. El a menţionat însă că performanţa este umbrită de faptul că soţia lui Cristian Manea a fost agresată de doi suporteri în tribună, scrie News.ro.







“Istoria continuă, povestea continuă şi indiferent de adversar trebuie să continuăm povestea asta frumoasă. Felicit jucătorii, felicit suporterii, chiar dacă această performanţă este puţin umbrită de doi dintre suporteri care au lovit-o pe soţia lui Cristi Manea. Suntem fericiţi să am terminat pe primul loc. Am meritat acest punct. Francezii nu ne-au surprins absolut deloc din punct de vedere tactic”, a spus Rădoi la TVR.



El a menţionat că indiferent unde va merge, echipa României va fi aplaudată de un stadion întreg. “Trebuie să fie mândri de noi , nu e deloc uşor. Mai ales când naţionala Franţei vine şi îţi mulţumeşte… După ce ne vom bucura câteva ore începem să lucrăm la partea de recuperare”.



Tehnicianul le-a adresat un mesaj şi suporterilor: “Aţi fost minunaţi, sunteţi şi veţi fi minunaţi. Veniţi alături de noi să ne bucurăm împreună la următoarele rezultate”.



România s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Campionatului European de tineret şi după 56 de ani la Jocurile Olimpice, în urma rezultatului de 0-0, înregistrat, luni, la Cesena, cu Franţa, în ultima etapă a Grupei C. România a câştigat grupa la golaveraj. Şi Franţa merge mai departe, în semifinale, ca echipa cea mai bună de pe locul 2.



În semifinale, joi, România va întâlni Germania, la Bologna, iar Franţa va da piept cu Spania, la Reggio Emilia.



România a participat ultima dată la JO de la Tokyo din 1964. Acum, România va merge tot la Tokyo, la JO din 2020.