Dragoş Nedelcu: "Primul loc este pe deplin meritat. Am arătat că ne putem bate cu zecile lor de milioane"

CE Under 21

Dragoş Nedelcu a declarat, luni seară, după calificarea naţionalei under 21 a României în semifinalele Campionatului European de tineret, că locul 1 ocupat de tricolori în grupă este pe deplin meritat, scrie News.ro.







“Era greu să ne gândim să câştigăm grupa. Am pregătit meciurile foarte bine tactic şi consider că primul loc este pe deplin meritat. Este un lucru extraordinar, am scris o filă de istoire în România şi mă bucur că iau parte la acest lucru. Le mulţumesc părinţilor mei şi celor 23 de milioane care au fost în spatele nostrum şi ne-au împins de la spate. Suporterii care au fost aici, măcar o seară să fie şi ei fericiţi şi să meargă acasă mândri că sunt români în altă ţară. Sunt prea bucuros pentru momentul pe care îl trăiesc acum. De mâine vom analiza adversarul şi vom intra pe teren să ne calificăm în finală, am arătat în această grupă infernală că se poate, că ne putem bate cu zecile lor de milioane”, a spus Nedelcu la TVR.

România a participat ultima dată la JO de la Tokyo din 1964. Acum, România va merge tot la Tokyo, la JO din 2020.





România s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Campionatului European de tineret şi după 56 de ani la Jocurile Olimpice, în urma rezultatului de 0-0, înregistrat, luni, la Cesena, cu Franţa, în ultima etapă a Grupei C. România a câştigat grupa la golaveraj. Şi Franţa merge mai departe, în semifinale, ca echipa cea mai bună de pe locul 2.În semifinale, joi, România va întâlni Germania, la Bologna, iar Franţa va da piept cu Spania, la Reggio Emilia.